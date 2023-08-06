Молчать в папочку 1 Сергей Романов, planeta.press

6.08.2023, 12:35

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Путин штампует секретные указы.

Владимир Путин держит реноме спецслужбиста и особо любит секретность. И не важно, что буквально каждый его чих или «кхе-кхе» становится известен западным разведкам из источников в Кремле буквально через секунды. Но российскому президенту, максимально отдаленному от любых достижений технического прогресса, удается сохранять тайну уже ставших легендарными папочек.

Конечно, пропорция в 60% поражает. А еще если учесть, что мы живем, не смейтесь, в мирной стране, которая формально никаких войн не ведет – то это что-то с чем-то.

Конечно, такая секретность, очевидно, объясняется этими самыми военными действиями против Украины. Там есть чего скрывать. Потери и посмертное награждение погибших. Иногда фамилии убитых становятся достоянием общественности, как, например, военкора Журавлева. Но это для символизма и удовлетворения эго пропагандистов. Вот, мол, отправился делать сюжет о кассетных боеприпасах и от них же погиб.

Но не более того. Реальные потери гораздо больше и они уже не касаются только отдаленных национальных республик. В пределах их административных границ купировать информацию уже не получается. Гробы идут во все уголки России, включая центральные. В ведомстве Шойгу, какая неожиданность, вранье напропалую.

Еще один повод молчать – это якобы «провальное» наступление Украины. Путин раз за разом повторяет именно это слово, но от повторения слова «халва», как известно, во рту слаще не становится. Украинские вооруженные силы отвоевывают свою территорию, пускай и не стремительным домкратом, но достаточно для того, чтобы путинские войска поняли бесперспективность своего положения.

К тому же, все еще слышится эхо пригожинского бунта и сопутствовавших ему событий. Все еще странными выглядят заверения «примирителя» Лукашенко. Такую уж ли роль сыграла усатая марионетка Кремля в том, что никто Москву так и не сжег? Тем более, что в сухом остатке недомятежников не наказали от слова «никак». «Вагнеровцы» после релокации в Беларусь буквально действуют на нервы жителям Литвы и Польши. А «мятежник» Пригожин получил свою долю внимания в кремлевских стенах. Тогда как Путин получил испуг. Что еще больше воспалило в нем желание штамповать секретные указы.

А ведь не «Вагнером» единым! Список частных военных компаний в России пополняется новым «игроком» едва ли не каждый месяц. Это при том, что такие «субъекты предпринимательской деятельности» в РФ, на секундочку, запрещены. Но на этом «рынке» и «Газпром», и территориальные батальоны, и национальные ЧВК. Что уж говорить о всяких фашиствующих «русичах» и прочих «имперских легионах».

От того и нужно плодить указы в обстановке строжайшей секретности. Никогда не знаешь, какой «черный лебедь» попытается выклевать твой глаз. В условиях действительно мирной России еще можно было держать баланс между пресловутыми «башнями Кремля», однако нападение на Украину выпустило из бутылки легион зловещих джиннов, которых не так-то просто загнать обратно в бутылку. От того и стоит полагаться на совесть работников аппарата в надежде, что они не «засветят» те самые секретные папочки.

Сергей Романов, planeta.press

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