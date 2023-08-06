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Футболиста сборной России не пустили на самолет в Чехию

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  • 6.08.2023, 12:41
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Футболиста сборной России не пустили на самолет в Чехию

Защитнику «Зенита» сообщили, что чешский город не принимает граждан с таким паспортом.

Защитник питерского «Зенита» Вячеслав Караваев не смог сразу попасть в европейскую страну.

Игрок национальной команды России признался, что столкнулся с проблемами во время своего отправления в Чехию.

Караваев приобрел билет на рейс из Стамбула в Прагу, однако пройти в самолет не сумел. Ему сообщили, что чешский город не принимает граждан с российским паспортом.

28-летнему футболисту пришлось добираться до Праги через Австрию и на автомобиле.

«Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами.

Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек — он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине», — рассказал Караваев в интервью Sport24.

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