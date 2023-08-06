Напротив Дроздов продают квартиру с «дорогим ремонтом, который не выйдет из моды» 6.08.2023, 12:48

Как выглядит и сколько стоит жилье?

Классический стиль в интерьере десятилетиями не теряет популярности. Но, признаться, в квартирах сохранить его безупречность и подчеркнуть престиж удается редко. Одна из причин — маленькая площадь объекта. В ЖК D3 напротив водохранилища Дрозды продается двушка в классическом стиле. Там и соответствующая мебель, шикарные люстры, лепнина, и даже фрески, пишет realt.by.

Квартира располагается в одном из домов ЖК D3 на проспекте Победителей, 135/В. Высотку в 26 этажей возвели в 2019 году. Сама двушка находится на 4 этаже и занимает 59,5 м². Кухня — отдельная. Ее площадь — 13 «квадратов».

Кухня разместилась между жилыми комнатами. Кухонный гарнитур выполнена из массива дуба с фурнитурой Blum. Имеется и вся необходимая техника: мойка и смеситель Blanco, индукционная варочная поверхность, духовой шкаф и вытяжка бренда Bosch, встраиваемая стиральная машина Electrolux, встраиваемый холодильник LG. Есть выход под установку посудомоечной машины при необходимости.

Стены отделаны декоративной штукатуркой и фресками Affresco. Обеденная группа сделана из массива дуба с элементами декоративной резьбы.

Одна комната — это гостиная-кабинет, вторая отведена под спальню.

Стены там оклеены флизелиновыми и виниловыми обоями на флизелиновой основе. На полу уложен ламинат Вся мебель изготовлена из массива дуба. Останутся после покупки телевизор SONY, люстры из чешского хрусталя, а также текстиль.

Межкомнатные двери также выполнены из массива дуба, а фурнитура — бренда Linea Cali.

В квартире есть туалет и совмещенный санузел, а также две панорамные лоджии.

В санузле установлен классический шкаф с фасадами из массива ясеня. Вся сантехника от фирмы Ravak, установлен бойлер Electrolux. Отделка стен — керамическая плитка с зеркальными фризами Tubądzin.

В прихожей разместился шкаф-гардеробная. Он скрывается за бронзовыми зеркальными фасадами. Здесь установлена система раздвижных дверей Hettich. На полу уложен керамогранит и встроена система подогрева полов от Nexans с терморегуляторами.

Стены также украшает декоративная штукатурка и фреска Affresco.

Потолки в квартире отделаны гипсокартоном. Произведена укладка трассы под кондиционер. Установлены фильтры для очистки воды, регуляторы давления. Скрытые ниши карнизов имеют декоративную подсветку штор. Кстати, все светильники в квартире оснащены энергосберегающими лампами.

Стоит двушка 159 тысяч долларов. «Квадрат» обойдется в 2 672 доллара.

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