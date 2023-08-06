Карбалевич: Когда реально запахло жареным, Лукашенко почувствовал себя очень неуютно 2 6.08.2023, 13:12

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Диктатор получил три чувствительных удара

Политолог Валерий Карбалевич написал в «Свободных новостях» о трех разных сюжетах, которые со всей очевидностью показывают, что внешняя политика режима Лукашенко оказалась в глубоком кризисе.

Лукашенко не полетит на саммит ООН

Делегацию Беларуси на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре возглавит министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Это означает, что Александр Лукашенко не полетит на саммит по Целям устойчивого развития.

В прошлом Лукашенко такие саммиты не пропускал. Потому что ему нравится быть в центре международной политики, фотографироваться с мировыми лидерами. Подобные форумы он посещал четыре раза (1995, 2000, 2005, 2015 годы). В прошлый раз это был как раз саммит по устойчивому развитию.

6 июля во время пресс-конференции его спросили, поедет ли он на саммит ООН в сентябре. Он ответил, что «еще не решил», отметив: «Посоветуемся со старшим братом (Путиным — прим.). Если он не поедет, ну, чего мне без него туда ехать». То есть без разрешения Путина он не может поехать в ООН? Вот это и есть сегодня внешнеполитический «суверенитет» Беларуси.

Похоже, Путин не поедет в Нью-Йорк. Он теперь вообще боится выезжать за границу. Ведь Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест. Он даже не решился лететь на саммит БРИКС в ЮАР. А ехать в США — огромный риск быть арестованным.

И Лукашенко решил не лететь. Потому что, во-первых, за это время может появиться ордер и на его арест от Гаагского суда. Да и вообще во время войны опасно ехать в страну, которая считается главным военным противником.

Но есть и другая, более важная причина игнорирования саммита ООН. Это международная изоляция Беларуси, которая углубляется.

В последнее время официальный Минск потерпел ряд дипломатических поражений на мировой арене. Различные международные организации принимают решения, осуждающие политику белорусского руководства.

В декларации 30-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ отмечается, что Россия проводит «мягкую аннексию» Беларуси.

Международный олимпийский комитет принял решение не допускать сборные Беларуси и России к Олимпиаде в Париже в следующем году.

Год назад Всемирная торговая организация приняла решение не рассматривать заявку Беларуси на вступление в это объединение.

Официальный Минск потерпел ряд громких поражений в структурах ООН. После начала агрессии России против Украины Генассамблея ООН приняла три резолюции, осуждающие политику Москвы. Беларусь и РФ оказались в глухой изоляции, их поддержали всего 3–5 стран.

В июне Беларусь проиграла Словении соревнование за статус члена Совета Безопасности ООН.

Международная организация труда поддержала резолюцию о применении статьи 33 устава организации к Беларуси за нарушение прав профсоюзов. Что предполагает введение новых санкций.

Верховный комиссар по правам человека выступила с докладом по Беларуси и подтвердила, что в стране совершаются преступления против человечности.

Этот перечень можно продолжить. Ситуация становится настолько очевидной, что ее нельзя скрыть, приходится признавать на официальном уровне. Известный пропагандист Вадим Гигин предложил подумать, стоит ли нам присутствовать в международных организациях, где нас бьют.

Александр Лукашенко 15 июня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, неожиданно обрушился с критикой не на Запад, к чему уже все привыкли, а на ООН: «Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы».

27 июля, принимая постпреда Беларуси при ООН Валентина Рыбакова, Лукашенко высказал подобную мысль: «ООН. Что это такое на сегодняшний день? Каковы перспективы вообще этой организации, с вашей точки зрения? Ну и нам что делать в этой организации? Естественно, мы как одна из стран-основателей этой организации не можем вот так спокойно смотреть на то, что происходит там.

Я смотрю, и мы обсуждали этот вопрос с президентом России, — Секретариат ООН, рабочий орган, — они уже начали работать с точки зрения каких-то предпочтений одному или двум государствам, или Западу-Востоку. То есть она как-то уже, эта организация, превращается в такую организацию «Чего изволите?». От крупных государств больше зависит. Это ненормально. При том давлении, которое оказывают крупные государства, Запад».

Вопрос «нам что делать в этой организации?» можно рассматривать как угрозу выйти из состава ООН.

Однако в заявлениях официальных лиц Беларуси и России, а также в пропагандистских нарративах государственных СМИ есть противоречие. С одной стороны, они заявляют, что однополярный мир мертв, время господства США и вообще Запада закончилось, центр мировой политики перемещается в Азию. Поэтому, дескать, Беларусь переориентирует свою внешнюю политику с Европы на Восток, на Россию, Китай.

Например, тот же Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа-радио» говорит: «Гегемония США уходит в прошлое… Немощь действующего президента США Джо Байдена является определенным символом заката американской эпохи: развала не США, а вот этой гегемонии, когда они диктуют всё. Это остается в прошлом. Созрели те силы в мире, которые не принимают подобное положение дел».

Если так, если Запад действительно сильно ослаб, то на мировой арене, в международных организациях Беларусь и Россия должны праздновать полную победу. Однако все происходит с точностью до наоборот.

Вот пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение числа иностранных лидеров на саммите Россия-Африка (в Санкт-Петербург приехала лишь треть лидеров африканских стран) обусловлено давлением на них со стороны США. Но почему давление США оказалось сильнее давления России?

По словам Лукашенко, та же ООН работает по принципу «Чего изволите?», это значит, выполняет волю Запада. В реальности действительно влияние Запада велико, но дело не только в этом. Посмотрим на результаты голосования в ООН по резолюциям, посвященным войне РФ против Украины. Вот резолюция Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года, осуждающая Россию.

За нее проголосовала 141 страна, против – 5. Резолюцию Генассамблеи ООН от 12 октября 2022 года: «за» – 143, «против» – 5. Резолюцию Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 г. аналогичного содержания поддержала 141 страна, 7 государств выступили против. При избрании нового члена Совета безопасности за Словению проголосовали 153 страны, за Беларусь – 38 государств.

В состав так называемого коллективного Запада входит чуть более 30 государств (в НАТО 31 страна, в Евросоюзе — 27). А 140–150 стран из 193 стран-членов ООН постоянно голосуют против позиции Беларуси.

Это означает, что поддержка Минском российской агрессии против Украины превратила страну в международного изгоя. Беларусское руководство противопоставило себя абсолютному большинству государств мира. Лукашенко 29 лет упорно вел Беларусь к такому финалу. И наконец привел. Беларусь под его руководством оказалась на неправильной стороне истории. Именно поэтому Лукашенко не едет на саммит ООН. Потому что чувствует себя лишним на этом празднике жизни.

Эскалация отношений Беларуси и Польши

История с белорусскими вертолетами стала триггером обострения белорусско-польских отношений. Министерство обороны Польши констатировало, что 1 августа военные вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. Минобороны Беларуси это отрицает. МИДы двух стран обменялись дипломатическими демаршами.

Не стану теперь пытаться выяснить, кто прав в этом инциденте. Могу лишь отметить, что конфликт между двумя странами вышел на новый уровень. Опасность нынешнего обострения белорусско-польских отношений состоит в том, что сейчас задействован чисто военный компонент.

Ибо до сих пор противоречия между Минском и Варшавой развивались в основном на почве политического конфликта, информационных атак, гуманитарных вопросов (преследования польского меньшинства в Беларуси, разрушение здесь польских памятников), давления на Польшу с помощью мигрантов, экономических санкций. А теперь грозными заявлениями обмениваются военные.

Что или кто стоит за этим обострением? Выскажу свою гипотезу.

Вероятно, главным инициатором теперешнего обострения белорусско-польских отношений стала позиция России. Это в стиле Владимира Путина в конфликте с Западом все время идти на повышение ставок в надежде, что противник испугается, отступит или будет по-другому как-то реагировать.

Одним из таких шагов Кремля на повышение ставок стало решение о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия (ТЯО).

Обратите внимание, как часто и в подробностях Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят на эту тему. Хотя, казалось бы, речь идет о важнейшей государственной тайне, которая должна храниться за семью замками. Тем не менее, оба лидера охотно рассказывают перед телекамерами, кто и когда проводит переоборудование белорусских самолетов, которые должны нести ядерные боезаряды, как идет оборудование хранилищ для ТЯО, когда само оружие передислоцируется в Беларусь и пр.

Вот 1 августа в ходе поездки в Каменецкий район Лукашенко в очередной раз заговорил на эту тему, сообщив, что «уже более половины ядерного оружия, которое планировалось разместить в республике, завезено и рассредоточено по стране».

Вся эта вроде бы на первый взгляд излишняя болтливость лидеров должна играть роль психологического давления на Запад, с целью испугать, шантажировать. Кремль ожидал какой-то ответной реакции. Но она оказалась слабой, во всяком случае не такой, на какую рассчитывала Москва. Официальная Варшава предложила в ответ разместить на территории Польши американское ядерное оружие, но США не поддержали эту идею. Все ограничилось публичной критикой этого решения РФ.

Тогда Кремль идет на новое повышение ставок. 17 июля РФ выходит из зерновой сделки и начинает обстреливать украинские порты.

А 21 июля на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ Путин предпринял антипольскую атаку. Он совершил экскурс в историю, смысл которого состоял в том, что Польша – искусственное образование, свои земли она получила от СССР, благодаря Сталину. И, следовательно, ее существование имеет сомнительную легитимность.

Напомню, что перед агрессией против Украины Путин также доказывал, что украинское государство – это историческое недоразумение, оно придумано Лениным, поэтому не имеет права на существование. И после этого началась война.

Лукашенко в ходе переговоров в Санкт-Петербурге 23 июля охотно подхватил эту риторику, высказав в адрес Польши целый ряд претензий. Дескать, она хочет захватить Западную Беларусь и Западную Украину.

И тут на арену политической и психологической войны выходит ЧВК «Вагнер». Именно ее Путин и Лукашенко решили использовать в качестве главного инструмента для давления на Польшу и повышения ставок в конфронтации с Западом. Лукашенко в ходе последних переговоров с Путиным заявил, что вагнеровцы якобы «просятся» съездить «на экскурсию в Варшаву и Жешув», но Лукашенко их сдерживает.

Большой шум в СМИ вызвало заявление главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картополова от 16 июля о том, что вагнеровцы — это «ударный кулак», способный захватить «Сувалкский коридор» «за считанные часы».

В Польше к этим угрозам отнеслись вполне серьезно. 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 наемников ЧВК перебрались к границам Польши и Литвы, к так называемому «Сувалкскому коридору», и готовят провокации, ситуация становится «все более опасной». Он предположил, что они, вероятно, попытаются проникнуть в Польшу под видом нелегальных мигрантов.

Кажется, США вполне рационально оценили, кто является главным инициатором нынешнего белорусско-польского обострения. Постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в своем заявлении сделала важный акцент.

Она сказала, что ответственность за все агрессивные действия наемников ЧВК «Вагнер», находящихся на территории Беларуси, будет возложена на российские власти. То есть возможные провокации вагнеровцев против соседей Беларуси не будут трактоваться как их собственная инициатива (именно так пытается преподнести ситуацию Лукашенко) или всего лишь злые умыслы официального Минска.

Таким образом силовой конфликт на белорусско-польской границе может моментально перерасти в противостояние России и НАТО.

Создается впечатление, что когда реально запахло жареным, ситуация стала двигаться к силовому конфликту с Польшей, Лукашенко почувствовал себя не очень уютно. Одно дело пугать соседей, и совсем другое – быть втянутым в реальный военный конфликт.

И вообще быть инструментом в чужой геополитической игре – не очень комфортно.

Поэтому, выступая 1 августа в Каменецком районе, Лукашенко пытался открутить ситуацию назад. Он назвал шуткой свое заявление в Петербурге о том, что вагнеровцы жаждут отправиться на «экскурсию» на территорию Польши.

Он также сообщил: «Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно». По его словам, Сувалкский коридор нам «тысячу лет не нужен». И, оказывается, даже с обладателями «карты поляка» не следует «перегибать палку».

И Министерство обороны выступило с новым заявлением, которое выглядит более конструктивным и призвано урегулировать историю с вертолетами.

Такой вот всплеск пацифизма очень показателен, и говорит о том, что Лукашенко чувствует, где находится красная линия.

ЕС ввел новые санкции

3 августа было опубликовано содержание новых санкций в отношении официального Минска, которые Евросоюз принял 26 июля.

Следует отметить, что с июня прошлого года ЕС не вводил новых санкций против Беларуси, хотя такие ограничения принимались в отношении России несколько раз за это время. Таким подходом Евросоюз показал, что не ставит на одну доску вину Беларуси и России в войне против Украины, видит разницу в политике Москвы и Минска, учитывает тот факт, что беларусская армия не участвует в агрессии.

Поэтому РФ получила гораздо более сильные санкции, чем Беларусь. И такой дифференциацией ЕС дал Лукашенко шанс для отступления. Это был сигнал, подталкивающий Минск к сокращению военного сотрудничества с РФ, внутриполитической либерализации.

Следует признать, что за это время прямое участие Беларуси в войне против Украины несколько уменьшилось. С октября 2022 года беларусская территория не использовалась Россией для запуска ракет или беспилотников. Численность российских войск в Беларуси значительно уменьшилась.

Тем не менее сейчас, более чем через год, ЕС принял решение о введении новых санкций против Беларуси. Почему?

Есть много причин.

Во-первых, Лукашенко по большому счету не воспользовался шансом, данным ему ЕС. Беларусь не только не отдалилась от России, но, наоборот, белорусско-российский союз укрепился.

Сотрудничество в сфере ВПК стало более тесным. Военно-техническая интеграция, поставки в Россию различных компонентов вооружения, боеприпасов из старых запасов, которые использовались на фронте в Украине, вышли на новый уровень.

Миграционные атаки на Польшу и Литву не прекращаются.

Размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси сделало страну еще более токсичной в глазах Запада.

На территории Беларуси появился новый инструмент давления на соседей – ЧВК «Вагнер».

Важной причиной введения новых санкций ЕС стала внутренняя политика режима Лукашенко. Была принята целая система мер по усилению политического террора против оппозиции и любого инакомыслия. Трудно не заметить, что в Беларуси происходит эволюция режима в сторону тоталитаризма. В течение года значительно увеличилось количество политзаключенных.

В то же время беларусские власти приняли комплекс мер против иностранного капитала в Беларуси, отказались выплачивать долги кредиторам в иностранной валюте и т. д. Этот сознательный отказ от правил и норм, по которым функционирует экономика в мире, стал одной из причин перехода к более жесткому разговору с официальным Минском.

Кроме того, действует логика конфронтации. Война в Украине стала войной на истощение. В подобной ситуации неизбежно делается ставка на ослабление противника и его союзников. И в таком случае не до церемоний, тонкостей и нюансов в их положении.

Если говорить о содержании новых санкций, то они во многом приведены в соответствие с ограничительными мерами, введенными против России. Вводится дополнительный запрет на ввоз в Беларусь из стран ЕС «огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиационной и космической отрасли». То есть Евросоюз пытается закрыть те лазейки, которыми пыталась воспользоваться Россия, чтобы обойти эти санкции.

Также санкции вводятся и в отношении должностных лиц, виновных в репрессиях. Чтобы знали, что никто не забыт, ничто не забыто, все фиксируется.

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