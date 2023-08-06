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Подбитый «Оленегорский горняк» подперли четырьмя судами, чтобы не перевернулся

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  • 6.08.2023, 13:18
  • 2,978
Подбитый «Оленегорский горняк» подперли четырьмя судами, чтобы не перевернулся

Большой десантный корабль РФ не способен самостоятельно держаться на воде.

Большой десантный корабль РФ «Оленегорский горняк» не может самостоятельно держать вертикальное положение. Чтобы он не перевернулся на бок, россияне подперли его сразу четырьмя другими судами.

На спутниковых снимках, которые опубликовал в Твиттер военный обозреватель «MT Anderson», в частности видно, что подбитый корабль подперли четырьмя судами:

плавучим краном «Гурзуф»;

неидентифицированным аварийно-спасательным судном;

2 водолазными катерами.

Также на снимках хорошо видно, что корабль был спрятан на защищенной стоянке.

Напомним, что в ночь на 4 августа морской порт Новороссийска был атакован морскими дронами-камикадзе. Во время атаки получил повреждения большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Получив пробоину, он начал крениться на левый борт. Чтобы не допустить затопления корабля, россияне быстро притащили его к причалу.

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