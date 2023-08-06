Математики выяснили, сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы выиграть 4 6.08.2023, 13:28

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Ответ на вопрос получили при помощи плоскости Фано.

Математики из Манчестерского университета ответили на вопрос: сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы гарантировать выигрыш в национальной лотерее Великобритании?

Сосредоточившись на флагманской игре Национальной лотереи «Лото», в которой разыгрываются шесть случайных чисел от 1 до 59, д-р Дэвид Стюарт и д-р Дэвид Кушинг обнаружили, что 27 — это наименьшее возможное количество билетов, необходимое для гарантированного выигрыша, хотя, что важно, без гарантии прибыли, пишет nv.ua.

Они описывают решение, используя математическую систему, называемую конечной геометрией, которая сосредоточена вокруг треугольной структуры, называемой плоскостью Фано. Каждая точка структуры нанесена парами чисел и соединена линиями — каждая линия генерирует набор из шести чисел, что соответствует одному билету.

Требуется три плоскости Фано и два треугольника, чтобы покрыть все 59 чисел и сгенерировать 27 наборов билетов.

При этом нет никакой гарантии, что выигрыш компенсирует затраты на билеты.

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