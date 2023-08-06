Жара отступает: какой будет погода в Беларуси на следующей неделе 6.08.2023, 13:43

Синоптики рассказали, в какие дни надо запасаться зонтами.

Начиная с понедельника жара в Беларуси резко пойдет на спад. Погода будет неустойчивая и прохладная, временами будут идти дожди разной интенсивности, грозы. О прогнозе погоды на следующей неделе в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В понедельник ночью температура будет от +15°C на юго-западе страны, на северо-востоке до +25. Днем воздух прогреется от +15°C в западных районах страны и до +34°C в юго-восточных.

Во вторник, 8 августа, температура воздуха ночью будет 10−15°C, днем от +18°C до +22°C.

В середине недели будет без существенных осадков, ветер умеренный. В среду, 9 августа, температура ночью будет от +9°C до +14°C, днем — от +19°C до +23°C.

В начале второй половины недели ожидается облачная погода с прояснениями, локально пройдут кратковременные дожди — от умеренных до сильных, грозы. Ночью и утром будет слабый туман, видимость до километра. Температура воздуха ночью составит от +8°C до +13°C. Днем в четверг температура будет от +14°C по Могилевской области до +24°C по Брестской.

В пятницу, 11 августа, температура воздуха днем будет от +12°C до +18°C.

В выходные, предварительно, пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью температура составит от +8°C до +14°C, днем в субботу — +15°C до +21°C, в воскресенье немного теплее: от 22 °C до 26 °C.

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