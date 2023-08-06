В России сильно избили оккупантов, вернувшихся с войны в Украине 6.08.2023, 13:51

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Их награды выбросили.

Двух вернувшихся с войны в Украине россиян дома избили местные, назвав убийцами и выбросив их награды, сообщает dialog.ua.

Накануне в субботу в Забайкалье местные жители избили вернувшегося с войны в Украине российского солдата, который в ходе боевых действий потерял ногу.

При этом местные не скрывали, что испытывают к оккупанту отвращение, называя его убийцей. Ему попытался помочь друг, такой же бывший российский военный, но он тоже был без ноги, поэтому не смог ничего сделать.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя фотографии побитого оккупанта, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. Пострадала и машина россиянина: ее разбили.

На публикацию в своем Telegram-канале обратил внимание журналист Денис Казанский: «Злоумышленники называли ветеранов «убийцами» и всячески глумились над инвалидами», – отмечено в сообщении. С обоих были сорваны и выброшены награды. Российская полиция задержала двоих молодых людей, которых за избиение оккупанта будут привлекать к ответственности, сообщают местные журналисты».

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