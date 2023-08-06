Открытие «ящика Пандоры» Телеграм-канал «СерпомПо»

6.08.2023, 13:57

«Васильич» и его верный Санчо Панса не понимают, во что они вляпались.

Объявляя о необходимости пересадки чиновников на отечественные авто, воплотитель немцовской идеи Путин и его верный Санчо Панса – Володин, не предполагают, какие богатства таит путь, на который они ступили, во что они вляпались.

И вот уже ТАСС, звеня бубенцами, побежал по информационным лентам, объявляя, что 77% участников опроса Superjob за то, чтобы поддержать присвоенную Путиным идею Бориса Немцова.

Но ведь это только первый шаг, начали говорить граждане. Почему, вообще чиновники должны ездить на госмашинах, а мы оплачивать им водителей? Пусть ездят на работу, как все – в общественном транспорте или на своих авто. К примеру, надо министру финансов Силуанову в Госдуму – вышел на Ильинке, дошел до метро «Китай-город», пару остановок и уже в Госдуме. Или пешком прошел. До Кремля, кстати, там тоже недалеко.

Далее, говорят граждане. Почему для чиновников должна существовать отдельная сеть медицинского обеспечения? Какое-то там «четвертое управление»? Как все – на оптимизированную Путиным медицину в районные поликлиники и обычные больницы.

Пенсионное обеспечение чиновников – «госслужащих». Почему оно должно быть особым? Как у всех.

Выдача субсидий на квартиры из бюджета? Что за разврат! На ипотеку – как все.

И, наконец, «святая-святых» - президент. Не много ли на него тратят? Резиденции, охрана, самолеты. Сколько это стоит? Скромнее и на виду у всех.

Крушение советской верхушки началось с «борьбы с привилегиями». Образ Ельцина, проехавшегося однажды на троллейбусе и сходившего в районную поликлинику, моментально снискал ему симпатии народа. Эти его демонстративные и, как выяснилось, в итоге, надувательские шаги, не имевшие последствий, помнят все.

Со своим предложением о пересадке чиновников на отечественные авто Путин положил начало большому пути - сделал шаг по пути «навальнизма» - к борьбе с роскошной жизнью верхушки. Мог бы, кстати, по этому поводу Алексею бутылку французского вина в колонию послать и корзину с сырами и фруктами. Но ведь не пошлет. Шасть, допустим, в кремлевский винный погреб, а там сторож руками разводит: «Пусто все, Васильич, нечего дать. Дмитрий Анатольевич вчера с шофером и охраной последнюю бочку красного выкатили. Погрузили в кузов и с песнями отъехали».

Когда Путин уйдет, «госслужба», обвешанная номенклатурными привилегиями, должна быть быстро реформирована с руководящей идеей – «как все». Да и в Гаагу почему, собственно, на самолете лететь? Билет на автобус купили и поехал – Европу из окна можно посмотреть.

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