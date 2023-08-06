Окруженный буксирами: появилось новое фото подбитого российского танкера SIG 6.08.2023, 14:13

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Корабль серьезно поврежден.

В сеть попали спутниковые фотографии российского танкера SIG, который в ночь на 5 августа был атакован надводным дроном.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что спутниковые снимки были сделаны утром этой субботы, 5 августа. На кадрах можно увидеть два буксира. В частности их присутствие подтвердили и данные сервиса Marinetraffic.com.

Судно «Водолаз Кузьминых» прибыло к танкеру с оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. Уже по состоянию на сегодняшнее утро корабль вернулся в порт Анапы.

В результате атаки дроном у танкера SIG было частично затоплено машинное отделение.

Как пишет издание, Россия использует танкер для перевозки химических веществ и нефтепродуктов. Также с 2019 года корабль находится под санкциями США из-за доставки авиатоплива из Крыма в Сирию.

Танкер был атакован дронами в ночь на 5 августа в Керченском проливе. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС. По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что «фейерверк» был виден издалека.

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