Окруженный буксирами: появилось новое фото подбитого российского танкера SIG
- 6.08.2023, 14:13
- 2,166
Корабль серьезно поврежден.
В сеть попали спутниковые фотографии российского танкера SIG, который в ночь на 5 августа был атакован надводным дроном.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Отмечается, что спутниковые снимки были сделаны утром этой субботы, 5 августа. На кадрах можно увидеть два буксира. В частности их присутствие подтвердили и данные сервиса Marinetraffic.com.
Судно «Водолаз Кузьминых» прибыло к танкеру с оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. Уже по состоянию на сегодняшнее утро корабль вернулся в порт Анапы.
В результате атаки дроном у танкера SIG было частично затоплено машинное отделение.
Как пишет издание, Россия использует танкер для перевозки химических веществ и нефтепродуктов. Также с 2019 года корабль находится под санкциями США из-за доставки авиатоплива из Крыма в Сирию.
Танкер был атакован дронами в ночь на 5 августа в Керченском проливе. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС. По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что «фейерверк» был виден издалека.