В Минск приехала Алина Кабаева

В Минск приехала Алина Кабаева9
- 6.08.2023, 14:19
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Ее встретил министр спорта и туризма Беларуси.
Председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» и бывшая гимнастка Алина Кабаева сегодня приехала на соревнования в минский Дворец художественной гимнастики. Она пообщалась с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком, пишет БелТА.
40-летнюю Кабаеву называют любовницей Владимира Путина. Швейцарская газета SonntagsZeitung со ссылкой на источник ранее утверждала, что она родила от него двух сыновей – в 2015 и 2019 году.
В 2015 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слухи о рождении ребенка, отцом которого был президент, «журналистской мистификацией». По его словам, информация об отношениях между Путиным и гимнасткой «не соответствует действительности».
Кабаеву периодически замечали с кольцом на безымянном пальце, но о своем семейном статусе она не распространяется.