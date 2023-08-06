WSJ: Россия и Китай впервые пошли на беспрецедентный военный шаг против США 1 6.08.2023, 14:25

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Американские эксперты оценили масштаб провокации.

Россия и Китай в начале этой недели отправили группировку из одиннадцати кораблей к берегам Аляски.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских экспертов, это была крупнейшая флотилия, приближавшаяся к американским берегам.

Как пишет WSJ, корабли патрулировали район Алеутских островов и не заходили в американские территориальные воды. США отправили для наблюдения за флотилией четыре эсминца и самолеты P-8 Poseidon.

В командовании США подтвердили, что корабли России и Китая совместно перемещались у берегов США, но не уточнили, где конкретно они находились, и количество кораблей, добавив, что патруль не представлял угрозы.

Брент Сэдлер, старший научный сотрудник Heritage Foundation и капитан военно-морского флота США в отставке, назвал произошедшее «первым в истории» таким случаем.

«Учитывает контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг является весьма провокационным", — добавил он.

Сенатор Дэн Салливан из Аляски, член комитета Сената по вооруженным силам, назвал появление кораблей у берегов США напоминанием о «новой эре авторитарной агрессии».

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