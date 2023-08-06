Девальвация «съела» срочные вклады в белорусских рублях 6.08.2023, 14:34

Что произошло с деньгами, положенными на депозиты год назад?

Журналисты nashaniva.com посмотрели, насколько выгодно делать безотзывные рублевые вклады. Что стало бы с деньгами, если бы мы их положили на депозит год назад?

Высокие проценты и низкие результаты

По состоянию на начало августа, белорусские рубли можно положить на безотзывный вклад на год под 10,6% годовых. Например, такой процент предлагает крупнейший банк страны — Беларусбанк.

Но прошлым летом ставки были выше. Самым выгодным в июле 2022 был депозит с фиксированной ставкой 20% на 13 месяцев. (Доход от вкладов со сроком более 1 года не облагается налогом, поэтому банки зачастую предлагают делать вклад на 13, а не 12 месяцев.)

Для удобства расчетов возьмем сумму 10 000 рублей, что по тогдашнему курсу Национального банка равнялось 3 850 долларам США.

Через 13 месяцев вместо 10 тысяч рублей вы бы получили 12 166 рублей. То есть чистая прибыль составляет 2 166 рублей. Неплохо, но это в национальной валюте.

Если перевести рубли в доллары по актуальному курсу Нацбанка, мы получим 3 940 долларов США. Таким образом, полученная прибыль за 13 месяцев составит всего 90 долларов США.

Выгоднее ли делать вклады в валюте?

Процентные ставки по депозитам в валюте сейчас в рамках погрешности. За американскую валюту, например, можно рассчитывать на 0,3% годовых, если рассматривать вклады сроком на 1 год.

С евро ситуация еще печальнее, следующая цифра после запятой — тоже 0. Если это вклад на год, то банки предлагают 0,05% годовых в евро.

Но в прошлом году ситуация выглядела совсем иначе. Из-за того, что с началом войны люди начали массово снимать деньги с вкладов, банки были заинтересованы в том, чтобы их привлечь. Поэтому прошлым летом ставки по валютным депозитам были нереально высоки.

В долларах США можно было открыть безотзывный депозит с фиксированной ставкой до 6% годовых.

Таким образом, с прошлогодних 3 850 долларов через год после оплаты налога у вас было бы уже $4 050. Чистая прибыль с такой суммы в таком случае составила бы 200 долларов США. Это в два раза больше, чем в случае с рублями.

Какой депозит выгодно открывать в 2023 году?

Сейчас валютные вклады стали настолько невыгодными, что они даже близко не покроют инфляционные потери. Ставки по рублевым депозитам также сильно просели по сравнению с прошлым годом.

Но стоит отметить, что банковские вклады являются инструментом не для приумножения накоплений, а для их сберегания. Хотя при удачных обстоятельствах рублевые депозиты могут принести неплохую прибыль. Но для этого нужно, чтобы курс оставался стабильным, а ставки высокими. В прошлом году действительно были периоды, когда на краткосрочных (3-6 месяцев) безотзывных вкладах в рублях можно было подзаработать, так как белорусский рубль в прошлом году как заметно проседал, так и укреплялся.

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