В Казахстане уничтожили памятник Ахмату Кадырову 6.08.2023, 14:40

На еще одном монументе появилась надпись «предатель».

В Казахстане в поселке Малая Сарань неизвестные уничтожили мемориальный знак, посвященный отцу нынешнего главы Чечни и первому пророссийскому президенту республики Ахмату Кадырову. На еще одном монументе в том же поселке с обеих сторон появились надписи «предатель», нанесенные краской из баллончика, сообщает «Кавказ Реалии».

Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1ADAT опубликовал два видео нападения на памятные объекты. На снятых в ночное время кадрах авторы отчетливо показывают каменный монумент вблизи с включенной вспышкой, затем один из них наносит по нему удары кувалдой – он установлен на месте, где находился дом Кадырова-старшего. Лица авторов не видны, не слышны и их голоса.

Дежурный в ОВД города Сарани подтвердил редакции «Кавказ Реалии», что один из памятников был уничтожен, а на втором появились надписи - оба инцидента произошли в ночь на 6 августа.

Малая Сарань – место рождения Ахмата Кадырова. Изрисованная стела с мраморной плитой и с цитатой «Любить народ, бояться Бога» появилась здесь в августе 2012 года. Именно по такому принципу, по мнению автора памятника Жаика Такирова, жил покойный чиновник.

По состоянию на 12 часов по Москве в казахстанских русскоязычных СМИ эксклюзивных сообщений о нападениях нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».