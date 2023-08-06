«Ник и Майк»: Боевые действия подбираются все ближе к Лукашенко 6.08.2023, 14:52

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Количество «звоночков» для хунты будет нарастать.

Вчерашние события подтверждают инсайд о том, что авиация агрессора убралась из Беларуси не просто так, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Во время очередной ракетной атаки Украины были пуски с белорусской территории. Одновременно появились сообщения о том, что группа бойцов ЧВК «Вагнер» пыталась попасть в Польшу.

В то время, как синепалый открывал игры СНГ в «Минск-арене», Беларусь находилась в полушаге от войны и закрытия границ. Это красноречивое свидетельство того, что в Беларуси синепалый в состоянии контролировать лишь концерт на одной из площадок страны, на который даже руководство лояльного СНГ постеснялось приехать.

В обозримом будущем стоит ожидать учащения подобных провокаций неподконтрольными хунте подразделениями российской армии и вагнеровцами. И не только провокаций.

Это означает, что вероятность переноса боевых действий на территорию хунты и настоящий железный занавес стали осязаемы как никогда.

В это же время Саудовская Аравия принимает представительный пре-саммит мира по Украине без двух самых главных альтернативных миротворцев. Война в Европе, напряженность в Африке, гражданская война в Сирии, - эти гнойники, появившиеся в результате действий «гениального геостратега» все же надоели миру.

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