Россияне радуются, когда бьют по Москве 6.08.2023, 14:57

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Удары по элите лишь добавляют настроение «глубинному народу».

Уходящая неделя оказалась богатой на «хлопки» в городах страны-агрессора. То в Москву прилетали дроны, то жителей Екатеринбурга пугали сиреной. И хотя там ничего не взрывалось, интересным кажется тот факт, что в Москве, где регулярно прилетает, сирен так и не слышали. Говорят, что включение уведомления в российской столице не одобряет сам Путин. О значении ударов по России, почему Москва не слышит сирен и о том, на кого же направлены удары по российской столице – в эфире «Апостроф TV» рассказал политолог Олег Лесной.

Сирены – это очень положительный кейс, потому что вся территория РФ должна чувствовать, что она воюет. Что война в любой момент может перейти на Урал, в Москву, в Питер – куда угодно. Сейчас уже меньше, но раньше россияне думали, что война – это по телевизору, поэтому они были за нее. Поэтому когда на улицах спрашивали: «А хотите ли вы продолжения «СВО», они говорили: «Да, до победного конца». А когда у них спрашивали, готовы ли они пойти сейчас в военкомат, разные реакции были, но в большинстве своем говорили: «А я здесь при чем?». Поэтому сейчас должно появится осознание, что российская территория не является неприкосновенной, что в любой момент может прилететь «хлопок», может произойти что угодно. И это в той или иной степени будет все же влиять на россиян.

Выйдут ли они на какие-то протесты? Локальные – может быть. Пойдут ли они хором на Москву? Нет, потому что этого недостаточно для того, чтобы возник русский бунт. Он, как правило, появляется из-за водки и сигарет, как в советские времена, и когда во главе стоит точно не русский.

Путин хочет сохранять воображаемое спокойствие на лице. А на самом деле вопрос сирен – это вопрос времени. Если «хлопки» будут регулярными и результативными, то хочешь не хочешь, а люди будут реагировать на это, будут в соцсетях об этом писать. И на каком-то этапе будут вынуждены (включить тревогу). Если не получится у них, то я уверен в том, что наши кибервойска – как штатные, так и внештатные – смогут включить сирены в Москве. Это, если я не ошибаюсь, уже было. Не так это будет частенько, но это тоже будет. Путин не сможет затереть войну запретами.

Почему происходят удары по «Москва-Сити»? Это результативно в том смысле, что простой россиянин – Бог с ним. Он на выборы ходит или не ходит – за него дорисуют. А вот бизнес-элиты, представители министерств, мощные люди, которые в принципе оказывают определенное влияние внутри государства – будут бояться. И это очень классно, потому что они будут неуверены, они будут что-то думать, пытаться как-то решать вопросы.

Я почему говорил об элитах? Потому что такие, как Путин, погибнут не от глубинного народа. Глубинный народ будет терпеть до последнего, а вот элиты могут и шарфик накинуть или табакеркой по голове дать. Поэтому эти происходящие атаки – это по элитам, это по страхам элит. Они – слабое звено в окружении президента России, а не глубинный народ.

Когда сравнивают Путина и Сталина, то все окружение Сталина и их дети находились в Советском Союзе. У этих элит и имущество, и дети, и родственники находятся за пределами РФ, поэтому им в принципе логично если и убегать – то на Запад, если выводить какие-то капиталы – то тоже на Запад. Они в принципе с Россией себя не связывают. Если показывать и делать все эти эвакуации министерств, то это будет говорить о том, что им нужно настораживаться и потихоньку вострить лыжи в сторону «загнивающего Запада». И это будет о неуверенности в царе. Если царь нас отсылает, прячет, значит Москва – уже опасный город, хотя они говорили, что это самое безопасное место в России. Это очень серьезный сигнал для элит – нужно либо что-то решать, либо убегать. Для Путина очень важно, что и «убегать», и «решать» все равно для него плохо.

Вообще то, что в России привыкают к ударам – очень важно. Особенно когда они сказали, что закрыли небо, а на следующий день снова прилетело. И снова закрыли, и снова прилетит… Это будет удар по авторитету государства в глазах элит. Очень важно, чтобы москвичи боялись, потому что в Москве сконцентрированы деньги, влиятельные люди. Простой россиянин наоборот радуется, что по Москве прилетело. Если бы Рублевка сгорела, он бы в ладоши хлопал, только жалел бы, что у него нет билета – заехать и унитазы украсть.

Москва – это одно, Россия – это другое, и это надо понимать. Поэтому когда у нас критиканы говорят, что нужно было запустить этот БПЛА в другое место, тогда этот человек не понимает логики существования России. Потому что Москва – это сердце, и это боль простых россиян. И когда его атакуют, это очень важно со всех точек зрения. Что еще очень положительно? Бог с ними, с россиянами. Я радуюсь тому, что Запад уже понял, что это можно делать, и это не страшно. Нет «красных линий».

Знаете что еще? Территория России очень большая. Сегодня они закроют Москву, будет вторая столица России страдать. У них такая территория, что ее закрыть нельзя. Это не Израиль, который можно закрыть куполом и сбивать все, что летит. Поэтому у Украины, если она это запускает, есть выбор, куда можно бить. ПВО придется катать по всей территории необъятной России.

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