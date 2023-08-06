Как носить обувь, чтобы тебя принимали за миллионера: пять ключевых моментов 2 6.08.2023, 15:05

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Стиль Old money можно создать без больших затрат.

Чтобы носить туфли как миллионер, нужно обратить пристальное внимание на детали. Стиль Old money и тихую роскошь можно легко имитировать без гиперзатрат, но следует позаботиться о нескольких важных моментах, пишет GQ.

Как носить туфли как миллионер

Впадать в крайности и тратить всю зарплату на обувь от лучших мировых дизайнеров – не стоит. Тебе просто нужно быть немного умнее относительно того, как носить каждую пару.

Обувь может показаться не очень важным элементом, но это не так. Она помогает образу обрести завершенность, стать утонченным, изысканным, более современным и так далее. Именно поэтому миллионеры, знаменитости и просто блестяще одетые люди уделяют ей особое внимание.

Не забывай о цвете

Цвет обуви очень важен, поскольку он может помочь приобрести желаемый вид или наоборот – создать вытянутый силуэт, который может забрать у тебя ощущение контроля. Особенно при создании монохромной вертикальной линии.

Также не все цвета хорошо сочетаются между собой, поэтому выбирай такие, которые хорошо дополняют друг друга. К примеру, необязательно одевать синие туфли с синим костюмом, можно поиграть с коричневой парой или даже с белыми кроссовками (в зависимости от того, какого эффекта ты стремишься достичь).

Не игнорируй материал

Материал обуви важен по нескольким причинам. Во-первых, есть материалы, подходящие не для всех климатических условий, например замша, которая может повредиться под дождем. Во-вторых, есть материалы, которые считаются более повседневными, а есть более официальные.

Это значит, что если ты собираешься на работу, кожаная обувь может быть лучшим вариантом, чем тканевые кроссовки. В то же время кроссовки могут быть отличным выбором для выходных, ведь они прохладнее и их легче мыть.

Заботься о чистоте

Чистота и уход чрезвычайно важны, поскольку ношение пары обуви в плохом состоянии может многое сказать о тебе, и это будет не совсем хорошая вещь.

Ты должен бережно относиться к своей обуви, чтобы она прослужила дольше, нужно регулярно чистить ее, использовать средства, которые помогают уменьшить неприятные запахи и хранить ее так, чтобы она не потерлась и не была повреждена другими вещами в твоем гардеробе.

Не носи одну и ту же обувь постоянно

Ежедневно носить одну и ту же обувь – плохая идея, что только ускорит износ. Также это не самый лучший вариант для создания различных образов.

Лучше иметь несколько пар обуви разных цветов, чтобы иметь возможность чередовать их и создавать определенную разнообразие в выборе и адаптации к каждой ситуации или событию.

Экспериментируй, но с умом

Попробовать новые силуэты, цвета или стили – это нормально. Например, заменить классические туфли на шнуровке на тканевые ботинки или кроссовки на подборах. Можно начать с интересующих тебя трендов, если они соответствуют твоему личному стилю и тому, что ты уже имеешь в своем гардеробе.

Также важно, чтобы ты выбирал только ту обувь, в которой тебе комфортно и которая не вредит твоим ногам (ведь это, по меньшей мере, может повлиять на настроение и уверенность в себе).

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