«Прятался от пчел в бочке с водой» 6.08.2023, 15:23

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Фото: onliner.by

Как белорусская семья создала «медовый бизнес» недалеко от Мирского замка.

В детстве Александр убегал от отцовских пчел и прятался в бочку с водой, а сейчас сам держит пасеку на 37 ульев недалеко от Мирского замка. Любимым хобби мужчина занимается после основной работы — по вечерам и в выходные. А по субботам круглый год выходит на местный рынок, чтобы сбыть пару баночек меда. Это больше дело для души, уверяет мужчина, ведь много заработать на пчеловодстве не удастся, пишет onliner.by.

«Убегал от пчел и лез в бочку с водой»

Из окон Александра и Аллы Мартиневских виден Мирский замок. Доехать к ним из столицы просто: 90 километров по брестской трассе и еще 7 от съезда в поселок Мир. Супруги живут в частном доме, держат хозяйство: кур, кроликов, поросят.

Александр Николаевич работает электриком в ЖКХ, до пенсии ему осталось семь лет. Алла Петровна трудится помощником воспитателя в детском саду. Днем Мартиневские ходят на работу, а вечером едут в деревню Миранка в 8 километрах от дома, где и расположилось их самое большое богатство.

Фото: onliner.by

На пасеке супругов 37 ульев. В одном улье живет отдельная пчелосемья. Сейчас медовый сезон заканчивается: наибольшую активность пчелы проявляют в мае — июле, когда все вокруг цветет.

При наилучшем раскладе одна пчелиная семья может за сезон дать около 20 килограммов меда. Этот год особенно удачный. Под боком лес, чуть дальше луг с цветами, а значит, пчелам есть где и что покушать. Часть ульев супруги вывезли на гречневое поле, чтобы пчелы могли подкрепиться и там.

Фото: onliner.by

— У моего отца были пчелы, где-то ульев 20 поначалу. Все делалось по старинке, вручную откатывали мед на старой медогонке, — вспоминает, как все начиналось, 56-летний мужчина. — Тогда мне не нравилось возиться с пчелами, они были дикие, постоянно жалили. Бывало, я даже убегал от пчел и лез в бочку с водой. Мне было лет 10, когда я подносил отцу рамки для ульев. Когда выводилась новая семья и пчелы роились, я мог собрать любой рой. Но серьезную работу — тот же вывод пчеломаток — отец мне не доверял.

Потом Александр вернулся из армии и всерьез задумался о том, чтобы продолжить дело отца. Стал ухаживать за оставшимися от папы пчелами, ремонтировать ульи и рамки, читать книги по пчеловодству.

Мужчине было под 40, когда он решился поступать в пчеловодческий техникум в Смиловичах. После окончания техникума устроился пчеловодом в местный колхоз, где проработал 12 лет.

Фото: onliner.by

Параллельно Александр занимался семейной пасекой. Это дело увлекло так, что со временем он изучил селекцию и стал выводить новые породы. Основная задача состояла в том, чтобы получить спокойных пчел с лучшей медопродуктивностью.

— Лично у меня все началось с 20 ульев, в лучшие времена доходило до 120 пчелосемей. Сначала разводил обычных среднерусских пчел, потом была карпатка. Чуть позже появилась кавказянка, а где-то с 2000-х стал разводить пчел карника и породу бакфаст. В итоге люблю их до сих пор, они совершенно не агрессивные и очень трудолюбивые, — признается пчеловод. — Доставать пчелиные матки приходилось по-разному: одни покупал у нас, вторые в лучшие времена завозили из-за границы.

Фото: onliner.by

К слову, матки пчел стоят недешево: одна штука — около €100. Но вложения в хороших пчел впоследствии оправдывают себя.

«На все про все сумма набегает приличная»

Александр Николаевич признается, что пчелиное дело требует постоянных вложений. Ему очень повезло, ведь многие приспособления остались от отца: та же медогонка, которая используется для производства меда, воскотопка и сами ульи.

К примеру, возьмем медогонку. Лет 15 назад мужчина купил для нее электропривод, чтобы она вращалась, и оборудование служит до сих пор. Сейчас хорошая медогонка из нержавейки стоит около €1000.

Года три назад хозяин потратил $100 на стол для распечатки сот. Есть еще обязательные сезонные растраты, но обо всем по порядку.

Фото: onliner.by

Мужчина предупреждает, что начинающему пчеловоду на старте придется потратить немало денег. Сразу нужно купить ульи. Один деревянный улей, укомплектованный рамками для пчел, можно приобрести за 150 рублей. Начинать нужно как минимум с пяти-семи штук: вдруг какая-нибудь пчелосемья не перезимует.

К началу сезона покупаются пчелопакеты. Стандартный пакет на четыре рамки в этом году стоил порядка 150 рублей. Такой пакет (или даже несколько) необходимо приобрести на каждый улей.

Плюс самая простая медогонка для начинающих сегодня стоит до 1000 рублей, воскотопка (чтобы топить старые соты) — 200—300. Также не стоит забывать про дымарь для усмирения пчел, спецодежду для работы с ними и прочие мелочи.

Фото: onliner.by

Перед каждым сезоном пчеловод закупается вощиной — это пустые пчелиные соты из неочищенного воска. На один стандартный 16-рамочный улей поначалу требуется 2,5 килограмма вощины. Кило материала стоит в среднем 38 рублей. Если ульев 37, то сумма набегает немаленькая. К радости пчеловодов, отработанный воск можно сдать на восковой завод и по скидке поменять на вощину.

В семье Мартиневских сахар кушают только пчелы, для остальных членов семьи он под запретом. Дело в том, что к середине лета все отцветет, и пчелам становится нечем питаться. Тогда они ищут запасы в улье. Хозяева варят для питомцев сахарный сироп.

Фото: onliner.by

Чтобы пчелы благополучно перезимовали, на одну семью нужно 15 килограммов сахара. Это самая ощутимая затрата в пчеловодстве, если учесть, что кило стоит в среднем 2,50 рубля. Нехитрые подсчеты показывают, что за зимний сезон на кормежку пчел сахаром тратится порядка 1400 рублей.

Дважды в год — весной и осенью — пчел надо обрабатывать от клеща. На ветпрепараты для одной пчелосемьи в среднем уходит 5—10 рублей за сезон.

— Кажется, там копейка, там копейка, а на все про все сумма набегает приличная, — вздыхает наш герой. — Постоянно что-то изнашивается, надо покупать доски для ульев и рамок, что-то смастерить я могу и сам. Вот одна только рамка стоит рубль — на улей надо менять иногда по 4—5 рамок.

Зимой ульи в хозяйстве Мартиневских хранятся на открытом воздухе, температура внутри них — 35 градусов, пчелам тепло и комфортно. Сами соты хозяева переносят в специальное помещение, чтобы там не завелась моль.

— Лет 10 назад был случай, когда клещ съел процентов 60 пасеки. Когда пчелы гибнут, это беда, — рассказывает о печальных ситуациях в практике хозяин. — Сам виноват, не опробовал новое лекарство на одной семье, доверился — и все. А препарат не подействовал. Пришлось заново восстанавливать пасеку.

Сколько можно заработать в месяц

— Это очень тяжелый труд, за пчелами нужен глаз да глаз. С мая по июль — самый активный сезон. Мы приходим с работы — и сразу на пасеку до одиннадцати вечера. За вечер можем выкатать 50—60 литров меда, — рассказывает Алла Петровна о работе не пасеке. — Сейчас я уже привыкла, а вот раньше пчел побаивалась, даже не могла спокойно белье развесить во дворе. Для меня это был шок.

Фото: onliner.by

Иногда супругам помогают сын и дочка. К слову, последняя несколько лет назад окончила пчеловодческий техникум в Польше и сейчас помогает родителям на пасеке внедрять новинки пчелиного производства.

Алла Петровна рассказывает, что одну рамку с пчелами не поднять: она весит больше 10 кило, хотя и выглядит хрупкой. Пчелы вызывают у хозяйки искреннее сочувствие, ведь они непрерывно работают, а потом погибают. Одна пчела живет от месяца до полугода. До 3 лет доживают только пчеломатки. «Сгорают на работе», — шутят супруги.

Фото: onliner.by

Были ли случаи, когда пчеломатка за €100 улетала в неизвестном направлении? Александр улыбается: видимо, случалось разное.

Пчеловод объясняет, что матку нужно подсаживать аккуратно. Целую неделю она живет в маленькой клетке, чтобы приспособиться к новому месту, климату, окружению и запаху.

— В пчеловодстве нет ничего сложного, главное, чтобы было желание разбираться, терпение и время, — убежден Александр Николаевич. — Мне повезло, что многое оборудование осталось от отца. Если закупать сейчас, сложно спрогнозировать, оправдаются ли затраты и когда. Это дело не месяца и не двух, а нескольких лет и даже пятилетки. Запросто можно прогореть, если не знать и не любить пчел, не уважать их труд.

Фото: onliner.by

Супруги признаются, что большой прибыли сладкое хобби им не приносит. В этом деле год на год не приходится: один сезон можно прожить в минусе, во второй — что-то заработать. В среднем в месяц выходит около 200 рублей чистой прибыли — маленькое подспорье к зарплате.

Круглый год Александр Николаевич каждую субботу выходит на местный рынок в Мире и продает мед. Рядом могут торговать таким же продуктом человек шесть-семь — конкуренция.

Если раньше мед покупали литрами, то сейчас в приоритете полулитровые баночки. Лет пять назад одна стоила 10 рублей, а сейчас 7. Дороже люди не берут.

— В прошлую субботу я продал четыре полулитровые банки — считайте, 2 литра, а простоял с утра до обеда, — рассказывает Александр Николаевич. — В сумме получилось 28 рублей. Обычно люди покупают свежий мед весной или берут осенью на зиму. Чаще всего останавливаются приезжие. Есть и постоянные покупатели, но их немного.

Фото: onliner.by

Супруги вспоминают, что раньше сбывать мед удавалось легче. Лет пять назад оптом сдавали на Россию. Еще раньше было выгодно продавать пчелопакеты — за один выходило $80 или даже больше. Сейчас это дело неприбыльное, так как стоимость одного пчелопакета — порядка 130 рублей. То же и с маточным молочком, которое используется как лекарство: раньше 1 грамм стоил 10 рублей, сейчас же спрос на него минимальный, а усилий оно требует колоссальных.

До сих пор Александр Николаевич выводит пчеломатки (именно с них начинается новое пчелиное потомство) и выставляет на продажу — от 10 до 30 рублей за одну. К счастью, спрос на пчеломаток пока не упал.

Фото: onliner.by

В ближайшие дни Александр и Алла заберут ульи с гречневых полей и начнут выкатывать очередную партию меда. Для них это приятная рутина, которая помогает не хандрить по вечерам.

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