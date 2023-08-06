Можно ли белорусам жарить шашлыки на балконе или во дворе многоэтажки? 6.08.2023, 15:36

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Объяснили в МЧС.

Сотрудники Лидского РОЧС рассказали, что жарить шашлыки на балконе запрещено, а во дворе многоэтажки можно.

- Разведение костра в мангале на балконе - это серьезное нарушение правил пожарной безопасности. За него грозит штраф до 5 базовых, даже если ничего страшного не произойдет, - пояснили в МЧС.

Все будет куда серьезнее, если жарка мяса стане причиной пожара. Размер штрафа будет варьироваться от упомянутых 5 до 30 базовых величин. Если пожар повлечет смерть человека, речь пойдет об уголовной ответственности.

В Лидском РОЧС рассказали, что пресекали случаи подобных пикников и на балконе, и на крыше многоэтажного дома. Также спасатели напомнили, что дома готовить шашлык можно лишь в специальных приборах вроде духовки или аэрогриля.

Во дворе же многоэтажки поставить мангал закон не воспрещает. Главное – соблюдать правила: не оставлять огонь без присмотра, а место кострища подготовить заранее – расчистить от горючих материалов и сухой растительности, после приготовления мяса тлеющие угли залить водой. Кроме того не разводить огонь рядом со зданиями, сооружениями, под деревьями, на торфяных грунтах.

- Также рядом с костром должны находиться 10-литровое ведро с водой или обычный огнетушитель. Тогда штраф вы не получите. Главное – следить за искрами. В случае сильного ветра они могут стать причиной пожара, -напомнили в МЧС и сказали, что за возгорание скамейки или авто из-за костра надо будет отвечать по закону.

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