Пекину надоел Путин 2 Александр Немец, kasparov.ru

6.08.2023, 15:50

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Помощь РФ со стороны Китая стремится к нулю.

За последние два-три дня россияне получили (большая редкость!) целый набор отрадных новостей:

- курс доллара 4 августа подпрыгнул почти до 96 российских рублей, а курс евро почти до 106 рублей; то и другое впервые с марта 2022 года. Для сравнения, еще в середине мая этого года доллар стоил «всего лишь» 80 рублей. Тут «поработали» и мятеж Пригожина, и новые победы Украины в «дроновой войне», и общее ухудшение дел в экономике РФ.

- «Дроновая война» обеспечивает Украине одну победу за другой. В исключительно тяжелых условиях, Украина наладила мелкосерийное производство качественных дронов дальнего действия, воздушных и надводных, которые очень удачно бьют по Москве, по Новороссийску и Ростовской области, по российским боевым кораблям и танкерам, по оккупированным Крыму и Донбассу.

– Некие «партизаны» (кто бы они ни были на самом деле) взрывают и поджигают «нефтепереработки» (Самара), военные заводы (Ижевск) и другие ключевые объекты РФ.

Но в первую нужно сказать несколько слов о Китае. Неделю назад я опубликовал статью о «крохотной военной помощи Китая РФ». Теперь выясняется, что даже эта крошечная военная помощь России со стороны Китая «стремится к нулю».

Начнем с того, что, как выяснило Разведсообщество Америки, «общие поставки в РФ китайских коммерческих дронов и их деталей (используемых на фронте) составили к весне этого года (примерно с марта 2022 по март 2023 года) «всего-навсего» 12 миллионов долларов, а не «100 миллионов долларов», как утверждалось раньше.

Мало того, в самом конце июля Пекин официально объявил о резком ограничении (или даже полном запрете) экспорта дронов, включая коммерческие дроны (и их ключевые детали). Согласно многочисленным комментариям украинских блогеров, это может основательно подорвать «дроновый потенциал» российской армии.

Китайский запрет на экспорт беспилотников вступает в силу 1 сентября и будет длиться два года.

Одновременно, Китай существенно поменял свою политику по отношению к РФ и особенно к войне. Все связывают это с «переворотом» в МИД Китая. А именно, Ван И вновь стал министром иностранных дел Китая, и «российская» политика МИДа Китая сразу же стал суровей. С чем это связано?

– Пекин понял, что Путин хочет «войну вдолгую», а это для Пекина неприемлемо. Пекину война теперь совсем не нужна, поскольку война - фактор нестабильности. Китаю нужен рост экономики в самом Китае и во всем мире. Сейчас мировой рост очень слабенький. Пекину надоели и война и Путин (вот так!).

– Несколько раз Путин и Лукашенко грубо нарушили инструкции Пекина. Сюда входят размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, планы Кремля расширить войну на Польшу и Литву и, наконец, разрыв Путиным «зерновой сделки». Все это нарушает базовые интересы Китая.

– В июле наметилось некоторое сближение Вашингтона и Пекина и в экономике, и в военно-политической области. Очевидно, в рамках этого сближения две великих страны попытались найти «общую формулу окончания войны».

Может возникнуть вопрос: неужели Пекин не боится, что Москва «отомстит»? Нет, Пекин не боится, поскольку знает, что уровень зависимости РФ от Китая исключительно велик. РФ «в кармане» у Китая и никуда из этого «кармашка» не выскочит.

Мы наблюдаем рост зависимости РФ от Китая не только в целом, но и на местах. Очень показателен пример Приморского края. В конце июля – начале августа здесь (вновь) был введен безвизовый режим с Китаем. Это резко увеличит число китайских «мигрантов», проникающих в Приморье и на весь Дальний Восток РФ. И это после превращения Владивостока, в середине мая этого года во «внутренний китайский порт».

Нет сомнения, сегодня Приморский край в многократно большей степени зависит от Пекина, чем от Москвы. Пожалуй, Владивосток окончательно превратился в Хайшэньвэй, что значит «бухта морских огурцов».

Ох, поскорее бы Пекин и Вашингтон договорились о «судьбе Путина» и разделе РФ! Новый «триумвират Шойгу – Мишустин – Лукашенко» (или кто еще) объявит о завершении войны и выведет войска из Украины.

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму!

Александр Немец, kasparov.ru

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