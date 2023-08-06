Эксперт раскрыл, почему удары россиян по украинским аэродромам неэффективны 6.08.2023, 16:39

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Украинские пилоты «изрядно дают взбучку врагу».

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему удары российских террористических войск по украинским аэродромам неэффективны.

Игнат рассказал, что враг уже не впервые атакует этот аэродром. «Именно аэродром Староконстантинова не дает покоя врагам. И понятно почему - украинские летчики изрядно дают взбучку врагу на оккупированных территориях», - отметил он.

По словам Игната, этот аэродром - штатное место базирования бригады тактической авиации.

«Но в нынешних условиях авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики и все, кто обеспечивает полеты, знает, как противодействовать врагу в этих условиях», - сказал спикер украинских Воздушных сил.

Вероятно, он имел в виду, что в случае получения информации о возможной российской атаке украинские пилоты передислоцируют самолеты на другие аэродромы.

«У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства. Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию», - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что украинские летчики в ближайшее время покажут оккупантам, «где раки зимуют».