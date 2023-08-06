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ВСУ рассекают армию РФ по двум направлениям на Юге

  • 6.08.2023, 16:46
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ВСУ рассекают армию РФ по двум направлениям на Юге

Идет штурм Урожайного.

Подразделения украинской армии продолжают наступательную операцию в районе Старомайорского, атакуя россиян на широком фронте по обоим флангам от ранее освобожденного населенного пункта. Украинская 46-я отдельная аэромобильная бригада сообщает, что ВСУ начали новые бои за Урожайное и форсировали реку Мокрые Ялы, накрывая российские подразделения в населенном пункте.

«Атака идет по нескольким направлениям, чтобы сковать резервы противника. Противник отрабатывает авиацией. Ожесточенные бои», - отмечено в сообщении.

Судя по перехваченному радиообмену, российские военные очень нервничают из-за ситуации между Урожайным и Новодонецким.

«Там идет постоянная, практически незаметная, но важная работа. Есть тактические продвижения, которые в любой момент могут стать направлениями главных ударов», - отмечено в сообщении.

Третьим важным направлением удара ВСУ является выступ между Приютным и Старомайорским, где российские подразделения окопались по лесопосадкам и пытаются сдержать ВСУ. Оккупанты пытались несколько раз контратаковать, однако штурмы провалились.

Украинские военные отмечают, что движение ВСУ на Старомлиновку не остановить. В случае успеха это повлечет рассечение российской группировки. Выступления в районе Приютного заставляют оккупантов принимать решения - держаться под угрозой оцепления или отступить, но сохранить резервы.

Продвижение ВСУ западнее Новодонецкого даже без захвата самого населенного пункта, но с охватом его с фланга, заставит противника принимать «непопулярные» решения по рубежу Урожайное - Новодонецкое.

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