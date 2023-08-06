Назван точный и простой способ определить спелость арбуза 1 6.08.2023, 16:59

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И это не стук по нему.

Выбор зрелого и вкусного арбуза – это настоящее искусство, требующее некоторых навыков и знаний. Обычно мы стучимся по арбузу для определения его спелости. Однако есть более точный, но менее известный способ определить его вкус, пишет telegraf.com.ua.

Зрелые арбузы испускают легкий сладковатый аромат, особенно у основания, где они были прикреплены к стеблю. Если вы чувствуете этот аромат – это знак, что арбуз спелый. Если же вы не чувствуете ни одного аромата или чувствуете кислый, гнилой, неприятный запах – это может быть признаком того, что арбуз переспел или испортился.

Конечно, стук по арбузу может быть полезным способом определения спелости, но это требует опыта и знания. Кроме того, разные люди могут интерпретировать звук по-разному. Если же вы понюхаете арбуз – это будет более точным признаком его зрелости.

Запах арбуза может дать вам представление о его вкусе. Если вы чувствуете яркий, сладкий запах – это обычно означает, что он также сладкий на вкус. Попробуйте использовать свой нос вместо рук при выборе следующего арбуза – возможно, это даст лучший результат.

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