Как далеко в своих провокациях может зайти Лукашенко?2
- 6.08.2023, 17:14
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Анализ военного эксперта.
Как далеко в своих провокациях в отношении стран-соседей может зайти Лукашенко? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военному эксперту, руководителю Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко.
— Мне кажется, у них есть определенный план, который на одном этапе предусматривает расшатывание ситуации, провокации на границе Беларуси и Польши. Тем самым Путин проверяет реакцию Польши и НАТО, как они будут действовать.
Здесь я вижу два сценария. Первый: они будут засылать «вагнеровцев» под видом нелегальных мигрантов. Цели у них могут быть разные, например — изучение каких-то объектов в Польше с целью дальнейших провокаций.
Второй сценарий: заход вооруженных диверсионных групп «вагнеровцев» под черными флагами, а не России или Беларуси, как будто они сами по себе. С целью вступления в боестолкновения с польскими подразделениями либо с целью проведения диверсий.
Характер деятельности этих групп такой, что они проникают, а потом возвращаются назад в Беларусь.
Это все — проверка реакции, как будет действовать НАТО, реагировать, какие сделают заявления и шаги. Как далеко готов Альянс зайти, будет ли он един во мнении, что это атака России и Беларуси на суверенное государство. Либо кто-то скажет, что это атака какой-то «террористической группы», а речь не идет об атаке государств. Мол, давайте с ними бороться, как с террористами.
Это все следствие того, что Путин как раз расширяет линию фронта, поскольку он не может добиться сейчас военным путем победы в Украине. Он использует различные методы, в том числе — и так называемые гибридные.
Знаете, многие оценивают действия Кремля исключительно с рациональной точки зрения. И это ошибка. Там не всегда действуют рационально и обдуманно.
На мой взгляд, конечная цель этого всего, чтобы США и НАТО согласились на какие-то переговоры с Россией. В том числе — склоняя Украину к уступкам.
Скажем так, они же понимают, что у НАТО могут быть разные оценки этой ситуации. Вот они и хотят шантажировать США, Брюссель тем, что, мол, вы можете быть не едины, так зачем вам сейчас демонстрировать отсутствие единства НАТО, давайте как-то договоримся.