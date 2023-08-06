Автоинструктор из Гродно стал звездой Tik Tok 6.08.2023, 17:29

Он делится видео из салона учебного авто.

Если вам кажется, что учить молодых водителей легко, то посмотрите видео из Гродно. Автоинструктор публикует в Tik Tok видео из салона учебного автомобиля. В них есть все: и резкие проезды перекрестков, и перепутанные передачи, и перегазовки. Но главное, что инструктор спокоен, его нервную систему спасает юмор.

В главных ролях – разные инструкторы автошколы и разные ученики. Но особенно много просмотров у мужчины в возрасте.

«Нет-нет, в бордюр не нужно. Езжай просто по дороге», – говорит инструктор своему ученику и выкручивает руль в сторону.

«Ну на красный мы не поедем, я не советую», – спокойно обращается инструктор, а ученик резко жмет тормоз.

Впрочем, лучше посмотреть, видео собрало уже более 600 000 просмотров:

Правду говорят: «Чувство юмора - лучший помощник при обучении молодых водителей вождению».

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