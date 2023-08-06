Автоинструктор из Гродно стал звездой Tik Tok
- 6.08.2023, 17:29
Он делится видео из салона учебного авто.
Если вам кажется, что учить молодых водителей легко, то посмотрите видео из Гродно. Автоинструктор публикует в Tik Tok видео из салона учебного автомобиля. В них есть все: и резкие проезды перекрестков, и перепутанные передачи, и перегазовки. Но главное, что инструктор спокоен, его нервную систему спасает юмор.
В главных ролях – разные инструкторы автошколы и разные ученики. Но особенно много просмотров у мужчины в возрасте.
«Нет-нет, в бордюр не нужно. Езжай просто по дороге», – говорит инструктор своему ученику и выкручивает руль в сторону.
«Ну на красный мы не поедем, я не советую», – спокойно обращается инструктор, а ученик резко жмет тормоз.
Впрочем, лучше посмотреть, видео собрало уже более 600 000 просмотров:
@avtoshkola_abv_grodno Впервые, первое вождение в выпуске, сегодня, на нашем ютуб-канале 🚥🚘🎬 Наберем 10к просмотров ???🤔 https://youtube.com/@avtoshkola_abv_grodno #автошколабезопасностивождения #автогродно #автошколаабв #гродно #хочуврек ♬ оригинальный звук - АвтошколаБезопасностиВождения
Правду говорят: «Чувство юмора - лучший помощник при обучении молодых водителей вождению».
@avtoshkola_abv_grodno Стартуем в выходные с 3-ей передачи ?🚘 Посмотрели уже ?🎬 Как, Вам, новый выпуск, друзья ?🚥 #ЗаРулем #автошколабезопасностивождения #автогродно #автошколаабв #гродно ♬ оригинальный звук - АвтошколаБезопасностиВождения