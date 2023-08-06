Эксперт НАТО восхищен новой тактикой ВСУ в войне 6.08.2023, 17:39

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Украина может обрушить нефтяной экспорт России в Черном море.

Украина может нанести тяжелый удар по российской экономике, продолжая серийные атаки на военные и торговые корабли России в Черном море, идущие в порт Новороссийска. В таком случае у Москвы начнутся серьезные проблемы с страховыми компаниями, что обрушит морской экспорт нефти России в Черном море.

Как сообщает dialog.ua, об этом на своей странице в социальной сети Twitter пишет военный эксперт сухопутных сил НАТО Томас Тайнер, отмечая эффективную тактику Украины в войне.

По его словам, атаки на российские судна сначала повысят стоимость страховки для российских судов, а затем вызовут и отказ от работы с российскими судоходными компаниями. Без страховки судна не могут перевозить грузы.

«Это способ!! Совершите небольшое нападение на корабли, идущие в Новороссийск, и вы лишите страховки для плавания в России, и таким образом вы можете ввести нефтяное эмбарго в отношении России и разрушить ее экономику. Украина ответила на путинский блеф», - пишет он.

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