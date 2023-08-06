Полк Калиновского простился с тремя бойцами из батальона «Литвин»1
- 6.08.2023, 17:48
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Герои не умирают.
Полк имени Кастуся Калиновского простился с тремя погибшими героями из батальона «Литвин».
«Это потеря и боль не только для бойцов полка, но и для всего белорусского народа. Герои не умирают, пока о них помнят!» - написала пресс-служба полка.
Напомним, что недавно в Украине погибли сразу четверо бойцов полка имени Кастуся Калиновского. 2 августа полк уже простился с воином батальона «Волат».