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Полк Калиновского простился с тремя бойцами из батальона «Литвин»

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  • 6.08.2023, 17:48
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Полк Калиновского простился с тремя бойцами из батальона «Литвин»

Герои не умирают.

Полк имени Кастуся Калиновского простился с тремя погибшими героями из батальона «Литвин».

«Это потеря и боль не только для бойцов полка, но и для всего белорусского народа. Герои не умирают, пока о них помнят!» - написала пресс-служба полка.

Напомним, что недавно в Украине погибли сразу четверо бойцов полка имени Кастуся Калиновского. 2 августа полк уже простился с воином батальона «Волат».

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