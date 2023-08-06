Медведев устроил истерику из-за саммита в Саудовской Аравии 1 6.08.2023, 17:57

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Прихвостень Путина в очередной раз опозорился.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев показал свое незнание истории России. Он сделал безумное заявление, что «Украина – это осколок Российской империи» и что такой страны, как Украина «никогда не было до 1991 г.».

Как передает ТСН, так он отреагировал на саммит в Саудовской Аравии, посвященный реализации украинской Формулы мира, участники определили основу будущего мирного соглашения для Украины.

«Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить со ссылками в Устав ООН при понимании того, что кроме суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение», — говорится в его сообщении.

Прихвостень Путина заговорил о каких-то трех условиях, о которых должен знать мир.

1. Участие обеих сторон конфликта. А этого нет.

2. Учет исторического контекста. А он таков: страны Украины «никогда не было» до 1991 г. Она «осколок Российской империи».

3. Учет текущих реалий. А они таковы: Украина «находится на стадии полураспада». У того посредника, который готов признать эти очевидные вещи, есть шансы на успех. Остальные – никаких», — заявил он.

Напомним, в Джидде 5-6 августа проходит встреча мировых лидеров в Саудовской Аравии, где обсуждают мирный план Украины. По данным издания Corriere della Sera, ссылающихся на источники в Евросоюзе, участники саммита достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.

По мнению Офиса Зеленского, только украинская формула мира может быть положена в основу итоговых решений.

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