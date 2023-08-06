Как семья из Беларуси открыла в Белостоке пекарню 4 6.08.2023, 18:04

2,746

В кафе все делали своими руками.

Белорусы Виталий и Рая Марокко переехали в Польшу в 2020 году. Виталий был ранен в ходе послевыборных протестов 2020 года, и оставаться в Беларуси для семьи было небезопасно. В начале августа 2023 года семья открыла в Белостоке свою пекарню. Свою историю они рассказали блогеру Александре Ханевич.

Ко времени вынужденного переезда старший сын пары уже учился во Вроцлаве. Но когда родители обосновались в Белостоке, вернулся к ним. Так семья воссоединилась в эмиграции. И приросла: сын женился и привёл в семью (а потом и в семейный бизнес) молодую жену Татьяну. Вскоре Виталий и Рая стали молодыми бабушкой и дедушкой.

Пекарня не входила в планы семьи. Виталий в Беларуси работал в логистике, в Рая – в банке. Но в Польше им нужно было найти стабильный источник дохода. Польским языком, необходимым в их профессиях, супруги на должном уровне не владели. А физический труд был для Виталия невозможен: после ранения он не владел рукой.

Так возникла идея открыть пекарню. Пара продала что смогла в Беларуси. Однако тот бизнес не пошёл. Но опыт не прошёл даром.

Mak – уже второй проект семьи в этой сфере. Название неслучайно: супруги хотели использовать бело-красные тона в логотипе.

Сейчас Рая печёт солёные и сладкие булочки, пирожные и торты. Выпечка – родная для каждого белоруса: с картошкой, капустой. Но и среди поляков пользуются хорошим спросом.

Десерты здесь универсальные: медовики, чизкейк, десерт «Павлова». А из Беларуси привезли рецепт натурального зефира – например, на смородине – насыщенно розового цвета.

«У поляков такого нет, – говорит Рая с гордостью. – У них или сухое безе, или суфле».

А ещё семья приобрела пончиковый аппарат, поэтому скоро в меню должны появиться пончики.

Возможности для инвестиций у семьи были ограничены, а получить дотацию, взять кредит или закупить оборудование в лизинг оказалось достаточно сложно.

Поэтому расходы решено было минимизировать. В кафе всё делали своими руками: стены, электрику, сантехнику. После травмы (подвижность конечности восстановилась лишь частично) Виталию было сложно выполнять эти работы, но говорит, научился всему.

Пекарня в Белостоке находится по адресу: ул. Малмеда, 35.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».