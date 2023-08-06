Умер белорусский боевик «ДНР», которого пиарила лукашенковская пропаганда 6.08.2023, 18:50

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Лановенко поехал на Донбасс после начала полномасштабного вторжения.

6 августа в Украине умер гражданин Беларуси Сергей Лановенко, воевавший в вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на одну из пропагандисток. Обстоятельств его смерти не раскрыли.

47-летний уроженец Осиповичей Сергей Лановенко был активным сторонником «русского мира». Впервые в публичном пространстве он появился в феврале 2017 года. В последующие годы Лановенко всегда открыто демонстрировал свои взгляды: иногда появлялся на городских мероприятиях с российским флагом, ходил по улицам с символикой «ДНР» на майке.

В 2020 году Лановенко активно поддержал репрессии и даже записался в «дружинники». В феврале 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, поехал на Донбасс и присоединился к вооруженным формированиям «ДНР». В прошлом году в июле съездил на родину, где на него обратили внимание лукашенковские СМИ. Пропагандисты пытались сделать его «примером».

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