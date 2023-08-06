Полковник ВСУ: С российского «Кузи» не смеялся только ленивый 1 6.08.2023, 19:03

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Российский флот сам для себя представляет угрозу.

Может ли Россия называть себя морской державой, когда в войне с Украиной, флот которой значительно меньше, РФ несет серьезные потери? Такой вопрос сайту Charter97.orgзадал украинскому военному аналитику, полковнику запаса Вооруженных сил Украины Петру Чернику:

— Россия полноценной морской державой никогда и не была, за исключением, царского периода, когда Петр I построил действительно сильный флот. Bспомним Цусимкую битву, когда в начале 20-го столетия молодое японское императорское государство начисто разбило тогдашний хваленый российский флот.

Во Второй мировой войне Советский флот носил исключительно вспомогательные функции. Всю тяжесть войны, особенно, в 1942-ом году, взяли на себя американцы. Построить же полноценный авианосец, а именно они являются современными мегалодонами в военном плане, РФ не в состоянии.

Если американцы сейчас спустили на воду авианосец 78-го класса «Джеральд Форд», то что такое российский «Кузя», с которого не смеялся только ленивый. Он сам для себя представляет угрозу.

Говорить о том, что Россия — «великая морская держава», не корректно. Но есть нюанс. В части подводных ракетоносцев ядерного оружия, они все еще остаются второй страной мира. Два их наиболее рабочих судна — «Дельфин» и «Кальмар».

Самый же серьезный крейсер, который у них был — «Петр Великий» — списан. Самая тяжелая подводная лодка всех времен и народов «Акула» (или по классификации НАТО — «Тайфун») тоже списана. Да и никогда полноценно она не рассматривалась как серьезная угроза, так как очень заметна.

В Черном море россияне уже однозначно проигрывают, в первую очередь — Турции, а также Германии и Америке.

Подводя итог, Россия еще имеет определенный запас мощности, но это уже даже не бледная реплика СССР. Не говоря уже о том, что противостоять такому гиганту, как США, особенно, в морской компоненте, когда американцы имеют 11 авианосных ударных групп, абсолютно несерьезно.

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