Белорусы опробовали рецепт фруктового мороженого из двух ингредиентов 6.08.2023, 19:07

Вышло в 2,3 раза дешевле, чем в магазине.

Летом самым популярным лакомством и у детей, и у взрослых неизменно остаётся мороженое. Многие предпочитают готовить его самостоятельно, однако, рецепты классического пломбира или эскимо зачастую достаточно трудоёмкие и требуют использования специальных приспособлений — морожениц.

Telegraf.news опробовал рецепт очень простого фруктового мороженого всего из двух ингредиентов, а заодно подсчитал, выгодно ли готовить его самостоятельно или всё же дешевле купить в магазине?

Рецепт очень простой, а главное, состоит всего из двух ингредиентов — дыни и сгущённого молока. Для начала дыню необходимо вымыть, достать из неё семечки, порезать на дольки, очистить от кожуры и покрошить на мелкие кусочки, после чего — отправить на несколько часов в морозилку.

Затем замороженные кусочки дыни нужно пропустить через блендер, добавить сгущёнку и… собственно всё! Разложить по ёмкостям (лучше всего — сразу порционно) и отправить обратно в морозильную камеру.

@gotovimsasmoy Я просто взяла и заморозила дыню.Мороженое так стремительно исчезает из креманки, я просто не успеваю отгонять домашних, летят на мороженое, как пчелы на мед!😍 ♬ оригинальный звук - Готовим с Асмой

Дешевле, чем в магазине?

Журналисты готовили домашнее мороженое по этому рецепту впервые и подсчитали, выгодно ли вообще тратить на это своё время и переводить продукты. Оказалось, что игра, действительно, стоит свеч.

Во-первых, вкус дынного мороженого оказался очень приятным — его оценили и дети, и взрослые. По совету автора, мы экспериментировали со вкусом и помимо базового мороженого приготовили часть с добавлением банана и абрикосов. В результате они отличались и по вкусу, и по цвету.

Самым сладким (и, естественно, больше всего понравившимся детям) оказалось мороженое с добавлением банана. На противоположной стороне по шкале сладости оказалось мороженое с добавлением абрикоса — в нём была приятная кислинка, которую оценят те, кто приторно-сладкое не жалует. Базовое дынное мороженое, скорее всего, придётся по вкусу всем, кто любит вкус дыни.

Во-вторых, расчёты показали, что стоимость получившегося мороженого почти в 2,3 раза меньше, чем мороженого из магазина. Цены на ингредиенты (ориентировались на цены сервиса «Е-доставка») следующие:

- дыня — 3,35 рубля за 1 кг;

- сгущённое молоко – 3,48 рубля за банку 380 мл.

На приготовление чуть более 1 кг мороженого ушло полбанки сгущёнки и 2 кг чистой мякоти дыни. Таким образом, килограмм домашнего лакомства обошлись в 8,44 рубля.

В той же «Е-доставке» килограмм классического пломбира стоит сегодня 18,99 рубля. Впрочем, по консистенции и вкусу домашнее мороженое ближе не к пломбиру, а к другому продукту с арбузно-дынным ароматом по цене 4,75 рубля за пачку весом 250 г (то есть кило лакомства обойдётся в 19 рублей).

Таким образом, стоимость домашнего мороженого в любом случае ниже, чем в магазине, а поскольку в основе рецепта — полезный сезонный фрукт, оно может стать более здоровой альтернативой покупному лакомству, которая ещё и деньги родителям сэкономить.

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