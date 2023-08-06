«Свой путь начинала на советском «Восходе» 6.08.2023, 19:40

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Гродненская байкерша поделилась своей историей.

Свой путь байкерши Вероника из Гродно начинала на советском «Восходе» — рассекала по песчаной дороге среди дачных участков. Теперь мотоледи гоняет на ярко-желтом Honda Hornet объемом 600 «кубиков» и мечтает когда-нибудь оседлать технику более серьезную. Девушка рассказала журналистам av.by о своих впечатлениях от езды на японском байке.

— Среди моих друзей было больше пацанов, поэтому ещё в детстве попробовала прокатиться на мотоцикле, — вспоминает Вероника. — Первый раз села на «Восход». Это советский байк с одноцилиндровым двухтактным двигателем. У него совершенно небольшой объём — 175 «кубиков», но нам хватало, чтобы погонять.

Катались мы в основном возле дачных участков с песчаной дорогой, поэтому без падений не обошлось. И временами мелькали мысли, что это не для меня, хоть мотоциклы мне очень нравились.

С такой мыслью Вероника прожила не один год. В 2020-м девушка решила исполнить мечту мужа и подарить ему сертификат на обучение в мотошколу. Но внезапно отучилась сама.

— У супруга были почти все категории, однако он всегда мечтал пересесть на мотоцикл. За неделю до его дня рождения я узнала, что наш лучший друг семьи записался в мотошколу на категорию А.

Недолго думая, я оформила мужа в ту же группу, — рассказывает Вероника. — На занятия по вождению иногда приезжала с ним, так как мне было очень интересно. И на одном из них супруг спросил у инструктора, можно ли попробовать мне проехаться.

Преподаватель согласился. Он всё чётко объяснил, страховал меня, и я поехала! В тот же день я уже записалась в следующий набор к этому инструктору.

Над ответным подарком муж нашей героини долго не размышлял. Проснувшись утром в свой день рождения, девушка увидела за окном ярко-жёлтый мотоцикл.

— Это был мой любимчик Бамблби! — не скрывая эмоций, говорит гродненка.

Бамблби — так называют в семье Honda Hornet 2002 года выпуска. Это oдин из пocлeдниx прeдcтaвитeлeй нacтoящиx жeлeзныx клaccичecкиx мoтoциклoв. В нём установлен четырёхцилиндровый карбюраторный мотор мощностью 94 лошадиные силы.

Собственный вес байка — 178 кг. Не многовато для хрупкой девушки-новичка?

— Сразу мы рассматривали другие варианты. Я хотела начать с чего-то полегче, но муж был против покупки китайских 250-кубовых малышей. Спортивные мотоциклы особо тоже не хотелось, изучали в основном городские модели.

У знакомых был чёрный «Хонда Хорнет». Чтобы понимать, что это за аппарат, мы приехали как-то прокатиться на нём. Мне понравилась посадка и манёвренность.

У Honda Hornet, рассказывает Вероника, очень быстрое ускорение: до 100 км/ч мотоцикл может разогнаться за 3 секунды. Максимальная скорость, если верить техническим характеристикам, 225 км/ч. Хотя так шустро мотоледи ещё не ездила.

— Полихачить — это не про меня. Я получаю комфорт от того, что просто катаюсь. Достаточно для выплеска эмоций. А чтобы откручивать ручку газа до конца, нужны опыт и хладнокровность, — считает гродненка.

— Бамблби появился у нас в январе. И когда пришло тепло, пора было учиться передвигаться по городу, родились некоторые страхи, — признаётся Вероника. — Поэтому для первого выезда пришлось взять напрокат байк с 250 «кубиками», чтобы вспомнить, как ездить.

Собрались мы тогда с друзьями на мотоциклах покататься. Я поехала на арендованном. Меня так здорово потрясывало! В общем, больше я на него не села. Тогда я и почувствовала разницу в плане комфорта. С тех пор катаюсь только на своей «Хонде».

Да и в плане манёвренности это отличный байк, — говорит собеседница.

— На нём легко можно объезжать городские пробки, он плавный в движении. Здесь хорошая амортизация и удобное сиденье для второго пассажира. Для города он идеальный, а вот на трассе, думаю, будет не особо комфортно: нет защиты от ветра.

Хотя иногда к родителям я на нём добираюсь, а они живут в 60 километрах от Гродно. Расход топлива совсем небольшой — в среднем 5 литров на «сотню». Хотя, конечно, многое зависит от того, по какой дороге и как ты ездишь. Но заправляюсь я нечасто.

— Самая дальняя вылазка была на Лидский мотофестиваль. Путешествовать пока не получается: дети маленькие. Нередко приходится с мужем по очереди кататься: кто-то гоняет, а кто-то с малышами сидит, — смеётся гродненка.

Что касается экстерьера «Шершня», то внешне он и сейчас выглядит современно, даже брутально. Рама простая, сделана из алюминиевого сплава, поэтому лёгкая и долговечная. На панели приборов два больших стрелочных циферблата и минимум лампочек. Просто и функционально!

— Здесь нет ветрового стекла и вообще каких-либо деталей защиты. Потому на трассе не очень комфортно ездить. Пожалуй, это главный недостаток.

— Бамблби мне как родной! Так что отсутствует желание пересаживаться на что-то другое. Если же помечтать, то от Triumph или Ducati Scrambler я бы не отказалась! — говорит на прощание гродненка.

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