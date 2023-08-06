ВСУ нанесли новые сокрушительные удары по позициям россиян 6.08.2023, 20:18

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Только авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Силы обороны Украины нанесли новые сокрушительные удары по позициям российских оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ за 6 августа.

«Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов», - говорится в сводке.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время, в течение суток враг нанес 30 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. «В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сводке.

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