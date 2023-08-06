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ВСУ нанесли новые сокрушительные удары по позициям россиян

  • 6.08.2023, 20:18
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ВСУ нанесли новые сокрушительные удары по позициям россиян

Только авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Силы обороны Украины нанесли новые сокрушительные удары по позициям российских оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ за 6 августа.

«Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов», - говорится в сводке.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время, в течение суток враг нанес 30 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. «В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сводке.

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