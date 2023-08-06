«Можем позволить себе отпуск 3-4 раза в год» 6.08.2023, 20:31

1,314

Живущие в Польше белорусы рассказали, где отдыхают.

Отсутствие границ в Европе способствует тому, что после переезда в Польшу многие начинают путешествовать чаще. Белорусы, живущие в Польше, рассказали MOST о своём отдыхе.

«Можем позволить себе отпуск 3-4 раза в год»

Юлия (имя изменено) родилась в деревне под Лидой. В Беларуси 15 лет работала менеджером по продажам. Этим занимается и после переезда в Польшу.

По словам девушки, живя в Беларуси, они с мужем ездили отдыхать один раз в год. Обычно выбирали Италию, которую очень любят.

В Польше пара может позволить себе отпуск 3-4 раза за год. Они уже посетили в этом году Португалию, в планах ещё Италия и Хорватия.

— Португалию выбрали, потому что сейчас там живут родственники и друзья. Там было у кого остановиться, так что в этом путешествии получилось сэкономить на жилье. Но на перелёт, аренду машины, посещение достопримечательностей и питание в ресторанах на двоих мы потратили около 1200 евро за неделю.

Юлия считает, что их с мужем образ жизни сильно изменился после переезда в Польшу.

— Сейчас мы не привязаны к рабочему месту. Это позволяет быть более мобильными. Большой плюс, конечно, в том, что не нужно долго планировать, подстраиваться под сроки виз, границу. А ещё можно путешествовать по Польше — здесь тоже много классных мест, и дороги хорошие.

«За этот год побывала на концертах в Берлине, Варшаве и съездила на марафон»

Маргарита (имя изменено) работает конструктором одежды. В Польшу переехала год назад из Гродно.

По словам девушки, пока она жила в Беларуси, в отпуск за границу практически не ездила. После переезда всё изменилось.

— Путешествовать стало удобнее и дешевле. За этот год побывала на концертах в Берлине, Варшаве, съездила на марафон с моей лучше подругой. Прошлым летом поехала на неделю в Гдыню — там даже удалось поплавать в тёплом море

Отдыхом девушка считает и поездки домой — в Гродно. Особенно когда удаётся вырваться дольше, чем просто на выходные.

— Сейчас я устроилась на новое место работы, поэтому изначально в отпуск не собиралась. Но вся фирма уходила в отпуск на две недели, поэтому решила навестить своих родителей и съездить на неделю в Гродно. Эта поездка обошлась мне недорого — примерно в 500 злотых.

«Сейчас очень хочется в Беларусь поехать, но пока не могу»

Алексей с семьёй переехал в Польшу из Минска в апреле 2022 года. Молодой человек работает программистом.

Семья Алексея любит путешествовать по Европе. За год они уже побывали в Дании, Исландии, успели попутешествовать и по Польше.

— Мы с семьёй путешествовали в конце весны по маршруту Краков — Закопане — Биллунд (Дания) — Гданьск. Целью был Леголенд в Биллунде: сын у нас фанат Lego. А в Кракове и Гданьске просто по пути задержались на пару дней: это города вылета и прилёта. В итоге отпуск обошёлся примерно в 500-700 долларов с человека за неделю.

В конце июня Алексей ездил с туристическим клубом «Валацугі» в Исландию (поездка обошлась в 1000 долларов за неделю), а в начале мая — на семейный сплав на байдарках в Польше.

Живя в Беларуси, молодой человек тоже ездил с семьёй в Европу: Испанию, Литву, Грузию и другие страны. Направления выбирали в первую очередь исходя из цены билетов, но искали именно интересные места. Путешествия обходились примерно в ту же сумму, что и сейчас.

— Всё потому, что летали мы на лоукостерах, а жильё всегда сами искали на Booking, Airbnb. В Беларуси всегда была проблема в логистике: из-за фактора границы всегда приходилось закладывать лишние 1-2 дня на дорогу, чтобы улететь из Литвы или Польши. Из-за этого очень часто дорога получалась утомительной. Плюс, конечно, визовые вопросы.

В Европе путешествовать проще: можно запросто спланировать небольшое путешествие на пару дней — не обязательно брать большой отпуск. Есть лоукостеры, нет проблем с визами —путешествия стали более доступными.

— Правда сейчас очень хочется в Беларусь поехать, но пока не могу, — признаётся Алексей.

«Выбираем максимально уединённые места»

Милана и Максим (имена изменены) переехали в Польшу из Минска полтора года назад. Девушка последние годы провела в декрете, в Польше она пока учится. Максим работает удалённо. За это время пара уже съездила отдохнуть четыре раза.

— В октябре мы были в Испании. Очень любим конец сезона: людей меньше. В январе ездили на Тенерифе. Летали из Гданьска, там были дешёвые билеты. В мае ездили в Голландию в парк тюльпанов. Собирались туда ещё пандемии, но тогда билеты пропали. Решили все же реализовать мечту и сейчас купили новые. А в июле ездили на машине в Хорватию.

Девушка подчёркивает, что они никогда не пользуются услугами туристических агентств и планируют весь отпуск сами.

— Мы отдыхаем с ребёнком, и тусовочные места нас не интересуют. Выбираем всегда максимально уединённые места и сами снимаем на букинге отели или апартаменты.

Милана отмечает, что отдых сейчас не обходится дешевле и вообще ничем принципиально не отличается от путешествий того времени, когда семья жила в Беларуси.

— Мы ведь и тогда летали часто из Вильнюса, Варшавы или же на машине ехали. Единственное отличие в том, что теперь не нужно тратить сутки, добираясь до Польши.

Милана рассказывает, что когда они с мужем жили в Беларуси, приезжая в другую страну, радовались низким ценам.

—А теперь всегда шучу, что минусом жизни в Польше является то, что везде (за пределами дома) теперь дороже. Мы часто снимаем апартаменты и готовим сами, поэтому видим эту разницу в ценах на продукты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».