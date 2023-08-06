Зеленский: Никакие «Кинжалы» Москве не помогут 6.08.2023, 20:44

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Украина разрушила культ российских гиперзвуковых ракет.

Во время мероприятий по случаю Дня Воздушных сил ВСУ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уничтожила культ российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», которыми РФ долго пыталась запугивать не только Украину, но и весь мир.

«Этот культ уничтожен навсегда. Наши воины со всей очевидностью доказали: если у защитников жизни есть казацкий характер, есть наши отечественные системы ПВО, есть ПВО наших партнеров, то у террористов нет ни единого шанса. Никакие «Кинжалы» Москве не помогут», - подчеркнул украинский президент.

По его словам, за время полномасштабной войны украинские летчики совершили более 14 тыс. боевых вылетов, воины Воздушных сил сбили более 3,5 тысячи самолетов, вертолетов и ракет оккупантов и еще более 2 тысяч вражеских ударных дронов.

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