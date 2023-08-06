Активизировали еще одно направление: на каких участках фронта атакует ВСУ 6.08.2023, 21:03

Анализ военного эксперта.

В Украине сейчас по всем направлениям фронта продолжаются тяжелые боевые действия. Украинские силы постепенно продвигаются уже по 4 направлениям

Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что из этих плацдармов украинские защитники проводят наступательные операции.

В течение недели имели успехи

Жданов отметил, что сейчас враг владеет инициативой на Сватовском отрезке фронта – это Купянско-Лиманское направление.

На Бахмутском направлении противник пытается добиться паритета с украинскими силами, то есть остановить продвижение ВСУ. Ведь украинские военные продолжают хоть медленно, но уверенно двигаться вперед.

- Также Силы обороны активизировали еще одно направление – в районе Угледара, в населенном пункте Никольске. Он добавился к трем уже существующим плацдармам, оттуда мы проводим активные наступательные действия, – отметил военный эксперт.

Украинские силы продолжают наступательные действия от Угледара в направлении Волновахи, а также Бердянском и Мелитопольском направлениях. Эти основные направления находятся в зоне ответственности нашей оперативно-стратегической группировки «Таврия».

«В течение недели ВСУ имели там успехи. Сейчас движение наших сил замедлилось, но они закрепляются на достигнутых рубежах на освобожденных участках территории для последующей их подготовки к наступательным действиям», - подчеркнул Олег Жданов.

Отметим, что аналитики ISW назвали направления, по которым украинские силы имеют продвижение. Это Бахмутское направление, Мелитопольское направление (западная часть Запорожской области) и Бердянское направление (район границы между Запорожской и Донецкой областями).

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