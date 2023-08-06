В Глубокском районе 66-летней экс-учительнице дали 10 суток ареста за «экстремистские» материалы 6 6.08.2023, 21:19

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Ссылки на них она удалила два года назад.

Бывшая учительница из агрогородка Прозороки Елена Кишкурно получила 10 суток ареста за «экстремистские» материалы на странице во Вконтакте. Об этом сообщили правозащитники из «Віцебскай Вясны».

66-летняя женщина в суде не оспаривала то, что на ее страничке в соцсети действительно размещались материалы СМИ, которые белорусские власти признали «экстремистскими». Однако она отметила, что всю информацию удалила еще в 2021 году.

Несмотря на это судья назначила бывшей учительнице средней школы 10 суток ареста. Кроме того у нее конфисковали системный блок компьютера, как «средство совершения правонарушения».

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