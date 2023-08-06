Какая погода ждет белорусов завтра? 6.08.2023, 21:32

2,734

Прогноз на 7-9 августа.

7 августа погоду в Беларуси будут определять активные контрастные фронтальные разделы. На большей части страны – резкое понижение температурного фона. Ожидается переменная облачность, сообщает pogoda.by.

Ночью преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, местами сильные ливни. Днем во многих районах страны пройдут дожди, на большей части территории будут отмечаться сильные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах ожидается град.

Ветер юго-восточный с переходом на западный порывистый, ночью местами по стране, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +19..+25°С, максимальная днем +21..+27°С, по северо-востоку воздух прогреется до +28..+34°С; в западных районах республики ночью температура составит+14..+18°С, днем будет находится в пределах +17..+20°С. Атмосферное давление будет падать, во второй половине дня будет слабо расти.

Похолодает.

8 августа по периферии циклона с центром над югом Швеции ожидается поступление прохладной и неустойчивой воздушной массы с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, преимущественно по западной половине сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +16°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку страны.

9 августа в республике сохранится влияние неустойчивых прохладных воздушных масс. Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+22°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».