«Для пациентов с нарушением памяти выдают специальные боксы с напоминанием о приеме препарата» 6.08.2023, 21:50

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Белоруска рассказала правду про медицину в США.

Белоруске Марии (имя изменено в целях безопасности) 42 года. B США женщина живет с октября 2022. По образованию Мария — медицинская сестра, работала в Беларуси с хосписами в Красном кресте. Сама Мария говорит, что всю жизнь была связана с пожилыми людьми.

- По работе я ездила и видела, как работают хосписы в Швейцарии, Румынии, а потом медсестер и волонтеров по уходу, — говорит белoруска.

Сейчас Мария работает также в сфере социального ухода за пожилыми людьми, только в США женщина продолжила работать в паллиативной помощи. Специально для «Белых халатов» Мария рассказала про свою работу в США и основные различия в подходах к помощи:

- Сейчас я учу английский язык, чтобы подтвердить диплом медицинской сестры. Я работаю помощницей по уходу за пожилыми людьми в хосписе. Все пациенты хосписа отправляются под его опеку. Tут уже виды поддержки делятся на домашние и стационарные условия.

Больше половины людей получают помощь на дому. Они находятся в привычном окружении, в своих домах, и к ним приходят такие сотрудники, как я. Сама я не могу выполнять медицинские назначения, но могу порекомендовать, чтобы родственники либо сам пациент принял препарат, померил давление, померил температуру. Если происходят какие-то изменения, то я сообщаю об этом своему руководителю или работнику хосписа.

Процентов 40 людей, которые нуждаются в хосписной помощи по разным причинам, получают эту помощь в стационарных условиях, но совсем не те условия, к которым мы привыкли.

Только 5% получают помощь в стационаре в привычном нам виде. Это происходит временно, потом пациента либо выписывают, либо отправляют в так называемые дома сопровождаемого проживания. Они живут в отдельных апартаментах, часто с отдельной спальней, кухней, туалетом. Туда приходят медсестры, которые измеряют давление, уровень сахара, выставляют уровень подачи кислорода, дают препарат и делают инъекции.

В США хосписная помощь начала оказываться еще с 1970 года, в Беларуси же это началось в 2011 году. В США, если пациент подлежит оказанию хосписной помощи, то медицинскую скорую помощь ему оказывает бригада из хосписа. Tакже у каждого пациента есть медицинский лист, в котором прописано то, какое лечение и в каком объеме согласен получать наш пациент.

Также прописано, с кем обсуждаются вопросы по назначению препаратов: с пациентом, с родственниками или с юридически обоснованным лицом. Это может быть адвокат или представитель медицинского учреждения — человек, которому пациент доверяет.

Хоспис в США подразумевает не только облегчение боли, но и создание комфортных условий для проживания. Люди в любой момент могут отказаться от опеки хосписа. У меня есть такой пример. Я работала с пациентом, он был передан под опеку хосписа и буквально через месяц (несмотря на то, что были поставлены сложные диагнозы), стал лучше себя чувствовать и был снят из-под опеки.

Когда человек уже отправляется под опеку, домой приезжает команда специалистов. Они также встречаются с семьей и обсуждают, что нужно больному человеку. Например, домой к нему привозят с хосписа специальную кровать, специальный матрас и подушки к ней, специальные мягкие коврики на пол. Также все защитные средства гигиены, пенки, защитные крема. Такие пациенты снабжаются за счет средств хосписа пеленками, подгузниками и всеми медицинскими препаратами, которые необходимы пациенту.

Также устанавливаются по рекомендациям медсестер поручни по всему дому. Пациент, который находится под опекой, не должен задумываться о том, что нужно приобрести, поскольку все необходимое выдается хосписом.

На дом приезжает медицинская сестра и социальный работник. Медсестра смотрит за препаратами, социальный работник занимается общением с родственниками, консультирует, куда пойти, что спросить. Если у пациента проблемы с глотанием, есть пищевой специалист. У нас в Минске есть пару таких специалистов, они не работают в хосписе, но занимаются восстановлением питания и глотанием. Тут приходит такой специалист и он проводит занятия, обучает человека, как глотать, чтобы не поперхнутся, чтобы не было пневмонии, и еще специалист учит разговаривать. Есть физиотерапевт, который тоже приходит на дом, консультирует, проводит лечебную физкультуру.

Для пациентов с нарушением памяти выдают специальные боксы с напоминанием о приеме препарата. Самостоятельно не откроешь их, но, когда подходит время, раздается звуковой сигнал и открывается нужная ячейка с нужным препаратом.

Так как в основном за помощью обращаются пожилые люди, то покрывается хоспис за счет страховых взносов, которую они платили, либо с обязательной страховки, которая уплачивается всеми людьми. Таким образом покрывается 100% препаратов и круглосуточный уход.

Если у человека нет страховки, тогда просто оказывается паллиативная хосписная помощь бесплатно, но все остальное оплачивается.

Что меня удивляет в моей работе — это обязательное обучение сотрудников. Я работаю на дому и в интернатах. Kак работник я обязательно должна пройти различные курсы: обезболивание, создание комфортных условий жизни, сопровождение в процессе умирания, вопросы гигиены, вопросы питания, привлечение других специалистов. Делается все, чтобы человеку было комфортно и не больно.

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