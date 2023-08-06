Транспортный налог: сколько придется заплатить за легковой или грузовой автомобиль?
- 6.08.2023, 22:37
Белорусы уже начали получать «письма счастья».
В этом году автовладельцы должны оплатить транспортный налог за 2022 год. На основные вопросы про налог на авто ответил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.
Как считают сумму налога?
Все транспортные средства делятся на категории: легковые, грузовые, мотоциклы и так далее.
Ставки установлены в зависимости от разрешенной максимальной массы авто (и количество мест в автобусах), а еще сумма зависит от времени фактической регистрации: если ваш автомобиль состоит на учете в органах ГАИ три месяца, то платить надо только за них.
Кому полагаются льготы?
Налог будет ниже на половину, если машина оформлена на пенсионера, инвалида I-II группы (для инвалида III группы – минус 25%), многодетного родителя, ветерана боевых действий.
Но есть одно условие: у такого владельца авто должно быть действующее водительское удостоверение соответствующей категории.
Кроме того, на электрокары транспортного налога нет.
Не облагается налогом и машины до 1992 года выпуска или оборудованный для инвалидов транспорт.
Что если не пришло извещение?
Автовладельцу нужно зарегистрировать личный кабинет на портале налоговых органов. Здесь можно в любой момент заново сформировать извещение и узнать сумму.
В нем будет указан QR-код для быстрой оплаты, а также УНП плательщика (если вам удобней пользоваться ЕРИП). Либо можно обратиться в налоговый орган и получить копию бумажного извещения.
Как узнать свой УНП? На сайте МНС есть электронный сервис, который позволяет узнать свой ученый номер и по нему оплатить налоги.
Как оплатить транспортный налог?
Через ЕРИП – инфокиоски, мобильные приложения или интернет-банкинг.
Можно оплатить и через отделения банков или на почте.
Ставки транспортного налога в Беларуси
Для авто с разрешенной массой:
- не более 1,5 т (а также за легковой автомобиль, о максимальной массе которого нет информации) – 61 руб.
- более 1,5 т, но не более 1,75 т – 81 руб.
- более 1,75 т, но не более 2 т – 102 руб.
- более 2 т, но не более 2,25 т – 122 руб.
- более 2,25 т, но не более 2,5 т – 142 руб.
- более 2,5 т, но не более 3 т – 162 руб.
- более 3 т – 223 руб.
Прицеп с максимальной разрешенной массой:
- не более 0,75 т – 41 руб.
- более 0,75 т – 223 руб.
- прицеп-дача (караван) – 41 руб.
Грузопассажирский и грузовой автомобиль, тягач с максимальной разрешенной массой:
- не более 2,5 т –162 руб.
- более 2,5 т, но не более 3,5 т – 345 руб.
- более 3,5 т, но не более 12 т – 447 руб.
- более 12 т – 508 руб.
Автобус с числом посадочных мест:
- до 20 включительно – 244 руб.
- от 21 до 40 включительно – 345 руб.
- свыше 40 – 447 руб.
- мотоцикл – 41 руб.
- седельный тягач – 406 руб.
- транспортное средство, о типе которого нет сведений, – 41 руб.
Транспортный налог оплачивается каждый год до 15 ноября после получения извещения.