Транспортный налог: сколько придется заплатить за легковой или грузовой автомобиль? 6.08.2023, 22:37

Белорусы уже начали получать «письма счастья».

В этом году автовладельцы должны оплатить транспортный налог за 2022 год. На основные вопросы про налог на авто ответил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Как считают сумму налога?

Все транспортные средства делятся на категории: легковые, грузовые, мотоциклы и так далее.

Ставки установлены в зависимости от разрешенной максимальной массы авто (и количество мест в автобусах), а еще сумма зависит от времени фактической регистрации: если ваш автомобиль состоит на учете в органах ГАИ три месяца, то платить надо только за них.

Кому полагаются льготы?

Налог будет ниже на половину, если машина оформлена на пенсионера, инвалида I-II группы (для инвалида III группы – минус 25%), многодетного родителя, ветерана боевых действий.

Но есть одно условие: у такого владельца авто должно быть действующее водительское удостоверение соответствующей категории.

Кроме того, на электрокары транспортного налога нет.

Не облагается налогом и машины до 1992 года выпуска или оборудованный для инвалидов транспорт.

Что если не пришло извещение?

Автовладельцу нужно зарегистрировать личный кабинет на портале налоговых органов. Здесь можно в любой момент заново сформировать извещение и узнать сумму.

В нем будет указан QR-код для быстрой оплаты, а также УНП плательщика (если вам удобней пользоваться ЕРИП). Либо можно обратиться в налоговый орган и получить копию бумажного извещения.

Как узнать свой УНП? На сайте МНС есть электронный сервис, который позволяет узнать свой ученый номер и по нему оплатить налоги.

Как оплатить транспортный налог?

Через ЕРИП – инфокиоски, мобильные приложения или интернет-банкинг.

Можно оплатить и через отделения банков или на почте.

Ставки транспортного налога в Беларуси

Для авто с разрешенной массой:

- не более 1,5 т (а также за легковой автомобиль, о максимальной массе которого нет информации) – 61 руб.

- более 1,5 т, но не более 1,75 т – 81 руб.

- более 1,75 т, но не более 2 т – 102 руб.

- более 2 т, но не более 2,25 т – 122 руб.

- более 2,25 т, но не более 2,5 т – 142 руб.

- более 2,5 т, но не более 3 т – 162 руб.

- более 3 т – 223 руб.

Прицеп с максимальной разрешенной массой:

- не более 0,75 т – 41 руб.

- более 0,75 т – 223 руб.

- прицеп-дача (караван) – 41 руб.

Грузопассажирский и грузовой автомобиль, тягач с максимальной разрешенной массой:

- не более 2,5 т –162 руб.

- более 2,5 т, но не более 3,5 т – 345 руб.

- более 3,5 т, но не более 12 т – 447 руб.

- более 12 т – 508 руб.

Автобус с числом посадочных мест:

- до 20 включительно – 244 руб.

- от 21 до 40 включительно – 345 руб.

- свыше 40 – 447 руб.

- мотоцикл – 41 руб.

- седельный тягач – 406 руб.

- транспортное средство, о типе которого нет сведений, – 41 руб.

Транспортный налог оплачивается каждый год до 15 ноября после получения извещения.

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