Военный эксперт назвал город, освобождение которого открывает ВСУ дорогу на госграницу Украины 7.08.2023, 1:07

«Это серьезная развилка».

Украинский военный эксперт Олег Жданов рассказал о стратегическом значении города Волноваха, деоккупация которого очень важна.

В зависимости от того, как будет дальше развиваться наше наступление на Восточном фронте, можно будет понять, куда решат поворачивать силы обороны возле Волновахи: на госграницу или идти освобождать Мариуполь, сообщил Олег Жданов. Пока сложно судить, какие решения будут приняты Генштабом в процессе украинского движения вперед, но высока вероятность того, что сперва ВСУ выйдут на Азовское побережье и только после этого выйдут на государственную границу.

Как могут развиваться события на Восточном направлении: «Волноваха — это такая очень серьезная развилка. Из Волновахи можно пойти в двух направлениях: в сторону Донецка на государственную границу либо на Мариуполь (там прямая дорога). Все будет зависеть от ситуации на фронте, насколько стойкой окажется линия фронта и система обороны, которую выстроили российские войска. Если будет обвал фронта, то, может быть, что наши войска повернут от Волновахи в сторону Донецка на государственную границу».

Между тем, военный эксперт сделал ударение на том, какая главная цель стоит перед ВСУ на сегодня: «Сейчас, как видится та ситуация и те усилия, которые прилагает наш Генеральный штаб, то сейчас главная задача — это выйти на Азовское побережье. Это главная задача, поэтому, если мы дойдем до Волновахи, если будет принято решение развивать наступление от Угледара в сторону Волновахи, то, естественно, приоритетным направлением будет Мариуполь. Надо будет идти на Мариуполь для того, чтобы выйти на Азовское побережье. Вот это будет самое главное. Остальное мы решим уже потом».

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