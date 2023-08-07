Украинские операторы дронов показали уничтожение российского танка одним зарядом
- 7.08.2023, 2:50
Бойцы попали точно в люк.
Операторы дронов украинской 92-ой ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко показали уничтожение российского танка одним зарядом.
Танк оккупантов, видимо, подорвался на мине и ждет эвакуатор, поскольку у него порван левый трак. Качество видеосъемки позволяет рассмотреть его активную защиту и даже надпись «BOOM» на стволе. Люк танка открыт, вероятно, из-за жары.
Оператор дрона наводится на открытый люк и сбрасывает боеприпас, чуть задев край.
Происходит взрыв, одним из эффектов которого становится «последний выдох» – дымовое кольцо.
Следующий кадр показывает то, что осталось от танка после подрыва его боезапаса – часть корпуса на краю воронки и перевернутая башня в двух десятках метров от места взрыва.