Белорусский врач-офтальмолог дал важные рекомендации пенсионерам 7.08.2023, 3:50

Большинство пожилых людей сталкивается с катарактой.

В среднем в 60-70 лет диагностируют катаракту врачи-офтальмологи, рассказала порталу 24health.by врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы имени Клумова в Минске Майя Лонская.

По словам медика, именно возрастные изменения откладывают свой отпечаток на хрусталик, который мутнеет. Так, с годами хрусталик мутнеет. Постепенно. И процесс этот растягивается на срок от 4 до 15 лет. Причем катаракта начинается с периферической зоны хрусталика, что на зрении не сказывается и человек о проблеме не подозревает.

Офтальмологи отмечают, что скорость развития катаракты зависит в том числе и от хронических заболеваний (например, сахарного диабета, ревматоидного артрита). Медики рекомендуют людям с катарактой избегать длительного положения вниз головой и не поднимать тяжести.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».