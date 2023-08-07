Под Мелитополем оккупанты накрыли своих «дружественным огнем» 7.08.2023, 5:17

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Россияне стали жертвой собственной провокации.

В Запорожской области российские оккупанты накрыли друг друга «дружественным огнем». Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на российские телеграм-каналы,

Инцидент якобы произошел недалеко от Работиного. Группа российский оккупантов переоделась в форму ВСУ и пыталась зайти в тыл украинских войск. Впрочем, российский дрон зафиксировал группу, идентифицировал оккупантов воинами ВСУ, передал координаты российской артиллерии, а та разгромила диверсантов-неудачников.

Из-за несогласованности действий «дружественным огнем» были убиты 32 человека. Сообщается, что после этого Силы обороны Украины обнаружили позиции российской артиллерии и накрыли ее кассетными снарядами. «Еще 19 человек погибли, есть много раненых, в том числе тяжело», - пишут телеграм-каналы.

Виновником трагедии стал командир, который заставил военных переодеться в украинскую форму и ничего никому не сказал. Сразу после удара артиллерии по своим он понял, что натворил, и дезертировал с позиций. Его сейчас ищут.

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