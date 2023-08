Скороход победы Telegram-канал «СерпомПо»

Чудные вести несутся с той стороны Атлантики.

Газеты New York Times в статье, посвящённой России, приводит развязные слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова: «Наши президентские выборы на самом деле не демократия, это дорогостоящая бюрократия» (Our presidential election is not really democracy, it is costly bureaucracy).

А про выборы президента 17 марта 2024 года Дмитрий Сергеевич высказался так: «Господин Путин будет переизбран в следующем году более, чем 90 процентами голосов» (Mr. Putin will be re-elected next year with more than 90 percent of the vote).

Ну вот, так сузить интригу – до 10%. Будут теперь спорить, сколько «дорогостоящая бюрократия» нарисует – 92 или 95.

Элла Александровна, заряжайте «пеньки» разгромным результатом. Скороход путинской победы промчался по страницам New York Times и победно финишировал в России.

