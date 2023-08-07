Аналитики прогнозируют рекордное подорожание доллара в Беларуси 7.08.2023, 7:47

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Максимум года будет обновлен.

Курс российского рубля имеет все шансы к дальнейшему ослаблению, что повлияет и на белорусский. Российские экономисты с осторожностью называют цифру в 100 рублей за доллар, потому что психологически это звучит некомфортно. Но реальность такова, что чувства она не жалеет и не исключено, что до конца августа, а может и ранее, российским потребителям придется привыкать к новым курсам, пишет myfin.by.

На внебиржевом рынке Форекс все идет своим чередом, и пара EUR/USD, оттолкнувшись от локального минимума в EUR/USD 1,0918, к окончанию прошлой недели вернулась к росту и курс закрытия зафиксирован на EUR/USD 1,1035.

Причиной такого бодрого настроения стала статистика рынка рабочей силы в Штатах NFP в пятницу 4 августа. Количество вновь созданных рабочих мест в июле 2023 года сократилось, что привело к росту пары EUR/USD. Вполне допустимо, что этот фактор поддержи роста евро будет действовать в течение этой недели и можно ожидать возвращения EUR/USD к отметке в 1,1100.

С учетом сказанного, на белорусском валютном рынке возможен дальнейший рост курса доллара к уровню в USD/BYN 3,1300-3,1500. Евро также продолжает расти до EUR/BYN 3,4000. Российский рубль под давлением и возможен курс в RUB/BYN 3,2600 за 100 российских рублей.

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