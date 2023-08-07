Этого Путин боится больше всего 4 Альфред Кох

7.08.2023, 8:02

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Кощеева смерть в руках Саудовской Аравии.

Прошел один год и сто шестьдесят три дня войны. На фронте пока серьезных изменений нет. Во всяком случае, карты ISW их не показывают. Да и обе стороны тоже сегодня не сообщали о чем-то важном и требующим нашего внимания.

Завершилась встреча представителей 40 государств в Джидде (Саудовская Аравия), посвященная российско-украинскому урегулированию. Пока трудно делать какие-то выводы, но некоторые вещи я бы отметил.

Во-первых, сообщают, что Саудовская Аравия заявила о «готовности предоставить свои хорошие услуги, чтобы способствовать достижению решения, которое приведет к постоянному миру». Она также поддержала резолюцию СБ ООН, осуждающую вторжение России и аннексию ею суверенной территории Украины.

С учетом того, что теперь (после повреждения украинскими надводными дронами российских военного корабля и танкера) морской нефтяной экспорт России стал крайне опасен (во всяком случае - в акватории Черного моря), «хорошей услугой» со стороны Саудовской Аравии могло бы стать резкое увеличение добычи нефти с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть и не дать им резко влететь после выпадения с рынка российских объемов.

Я уже об этом писал и хочу еще раз напомнить: тут закопана Кощеева смерть, этого Путин боится больше всего. Он всегда считал, что залогом его финансовой непотопляемости является картельный сговор с Саудовской Аравией. И если этот альянс развалится, то Россия не сможет финансировать войну.

Это самый простой и самый бескровный способ остановить войну - просто лишить Путина денег. И ключ к этому решению в руках у Саудовской Аравии. Таким образом, задачи украинской дипломатии (и дипломатии ее союзников, разумеется) состоит в том, чтобы убедить Саудовскую Аравию этот шаг сделать.

Я уверен, что у США и Европы есть аргументы, которые заставят саудитов пойти на этот шаг. И заявление Саудовской Аравии о «готовности предоставить свои хорошие услуги», как мне кажется, говорит именно об этом.

Во-вторых, практически все участники встречи склоняются к тому, что итоговый план нужно строить на базе «формулы Зеленского». Однако, агентство DPA сообщает, что помимо плана Зеленского, был обсужден и альтернативный мирный план, предложенный Саудовской Аравией.

По информации DPA (со ссылкой на дипломатические источники) «этот новый план включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Отмечается также, что на переговорах в Джидде Киев больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского.

Разумеется, представители Украины тут же опровергли свой отказ от плана Зеленского. Однако, факт внесения альтернативного плана никто не отрицал. Но в чем же его новизна? В чем отличие от «формулы Зеленского»?

Методом исключения я пришел к выводу, что план саудитов отличается только тем, что они (безусловно признавая границы Украины по состоянию на 1991 год), тем не менее, предлагают немедленно остановить боевые действия и начать переговоры не дожидаясь вывода российских войск.

Подходит этот план Украине или нет - решать Зеленскому и его команде. Если платой за его принятие будет готовность Саудовской Аравии резко нарастить добычу, то, вкупе с морской блокадой российских портов, это лишит Путина нефтяных доходов. Поэтому я бы, как минимум, серьезно подумал над этим планом.

Потому, что, лишившись возможности финансировать войну в необходимых объемах, Путин не сможет долгое время поддерживать свою группировку в Украине в боеспособном состоянии. И через какие-то время либо сам ее оттуда выведет, либо ВСУ просто прогонят россиян поганой метлой, а они не смогут оказать достойного сопротивления.

Впрочем, все это следовало бы тщательно просчитать и проанализировать. Единственное, в чем я твердо уверен, так это в том, что нельзя предложение Саудовской Аравии отвергать сходу. И уж если все таки будет принято решение от него отказаться, то всем заинтересованным сторонам нужно терпеливо, очень толково и аргументировано объяснить почему этот план не сработает.

Нельзя терять таких важных партнеров как Саудовская Аравия.

Даже их нейтральная позиция очень ценна. Рано или поздно они примут правильное решение.

Сегодня ВСУ нанесли удар по мостам, соединяющим Крым с материком. Оба моста (Чонгарский и Генический) приведены в нерабочее состояние. Это случилось потому, что Украина получила новую партию французских ракет Storm Shadow (50 штук).

Пишут, что дальность полученной модификации ракет - 290 км. Это позволит наносит удары глубоко в тыл противника и достать многие цели в Крыму, которые до сих пор были недосягаемы.

Ну а остановка движения военных грузов по двум разбитым мостам, безусловно скажется на снабжении российский группировки на Южном фронте. И, значит, повысит шансы ВСУ прорвать все-таки «Суровикинский вал» и выйти к Азовскому морю.

Это качественно изменить обстановку и создат хорошие условия для начала переговоров с Россией. Тогда-то, возможно, и пригодится план Саудовской Аравии. Так или иначе, Путин неизбежно потерпит поражение.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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