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На озере Дривяты сильный ветер «угнал» катамаран с семьей

  • 7.08.2023, 8:10
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На озере Дривяты сильный ветер «угнал» катамаран с семьей

Пришлось вмешаться спасателям.

На озере Дривяты в Браславе семья каталась на катамаране. Из-за сильного ветра они потеряли над ним управление. На берег их доставили спасатели, сообщает пресс-служба МЧС.

5 августа в 17.12 поступило сообщение о необходимости оказания помощи людям, потерявшим управление катамараном во время сильного ветра при катании на озере Дривяты в городе Браславе Витебской области.

Сотрудники МЧС спасли 37-летнего мужчину, его 25-летнюю жену и двухлетнего сына пары. В медицинской помощи они не нуждались.

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