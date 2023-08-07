Фейгин: НАТО стоит уничтожить «вагнеровцев» прямо в Цели 3 7.08.2023, 8:24

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Марк Фейгин

Лукашенко также может стать мишенью.

Российский блогер Марк Фейгин считает, что странам НАТО нужно уничтожить «вагнеровце» на территории Беларуси. Такое мнение он выразил в интервью «Обозревателю».

– Численность ЧВК «Вагнер» в Беларуси постоянно возрастает, сообщается уже о группировке в 10 тысяч. Мы видим, как Лукашенко активно использует «Вагнер» для шантажа Европы, в частности, Польши, куда он обещает отправить эту ЧВК «на экскурсию». По вашему мнению, может ли «Вагнер» быть задействован в какой-либо провокации, направленной против страны НАТО, поскольку формально является частной, а не государственной военной компанией?

– Никакая она не частная и таковой никогда не была. Это подтвердила сама российская власть, когда заявила о том, что вся деятельность ЧВК «Вагнер», начиная с 2014 года, финансировалась из государственного бюджета по линии министерства обороны и так далее. Это уже не ЧВК.

Сам Путин, когда отвечал на вопрос своего придворного журналиста Колесникова из «Коммерсанта», заявил, что юридически ее не существует. Фактически это означает, что «Вагнер» – обычное подразделение наподобие спецназа ГРУ. Поэтому, конечно, это государственная структура, и отвечает за нее Россия, и здесь никакого разделения на государственное и частное нет. В России запрещена частная военная деятельность.

Что касается накопления «Вагнера» в Беларуси, то Путин выгоняет из России эту структуру после событий 23-24 июня. Во всех отношениях выгодно, чтобы ее в России не оставалось, чтобы не повторился этот военный мятеж.

Лучший вариант для Путина – утилизация ЧВК «Вагнер», чтобы больше проблем с ее существованием как таковым вообще не было. Соответственно, их нужно отправить в какое-то путешествие.

Я думаю, что увеличение численности «Вагнера» в Беларуси, передача им какой-то техники пока происходит в скромных масштабах. Если они попытаются совершить какую-то военную провокацию или рейд, например, на территорию Польши, то это абсолютно нереально, потому что там есть дистанционные средства, ракеты, те самые истребители F-16, вертолеты Apache – все, чего нет у украинской армии. Сама польская армия насчитывает почти 200 тысяч военнослужащих, поэтому никакие 10 тысяч «вагнеровцев» погоды сделать не могут.

Но Путин сейчас усиливает это давление для того, чтобы использовать его в вопросах решения по Украине, то есть начало мирных переговоров и прочее, что он обычно требует.

Конечно, какой-то процесс идет, но эти структуры в определенный момент могут начать действовать условно самостоятельно. Дескать, они ходили на Москву, теперь пошли куда-то в страну НАТО, в Литву или Польшу, мы с этим сделать ничего не можем… Но это рассчитано совсем на идиотов. Я думаю, что НАТО к этому готовится. Уже прозвучал ряд заявлений о том, как будет расценена попытка такой провокации.

Все, что происходит, пока происходит в информационном пространстве, но давление усиливается. Эти вертолеты, залетевшие на территорию Польши и все остальное – свидетельство повышающегося градуса напряжения. И говорить о том, что невозможно вообще ничего, сейчас никто не возьмется. Происходит слишком много всего такого, что дает основания говорить о том, что Москва может решиться на провокацию, которую организуют через беженцев или как-то еще. Мы уже многое видели за эту войну.

Но реально противостоять польской армии или армии НАТО у них нет никаких возможностей. Я не вижу для этого ресурса – ни у белорусской армии, ни у ЧВК «Вагнер». Многие рисуют невеселую картину, дескать, польская армия не воевавшая, но я такой перспективы не вижу.

– А как насчет Сувалкского коридора? Может ли перед «Вагнером» стоять такая задача?

– Они, конечно, пытаются эту тему качать, дескать, это потребность России и так далее. Но это все равно война конкретно с НАТО, это граница Литвы и Польши. Представить, что на это не отреагируют страны НАТО, я могу с трудом.

Если что-то произойдет и на это не последует молниеносный жесточайший ответ, в таком случае можно будет сказать, что нет никакого НАТО. Я не думаю, что люди, которые сидят в Вашингтоне, в Брюсселе не отдают себе отчет в том, чем это в принципе чревато. Если вы не готовы к тому, чтобы быстро реагировать на такое, тогда вас просто нет.

– Но согласитесь, мы уже видели пример того, как крупнейшая международная организация – ООН – оказалась совершенно недееспособной перед лицом российской агрессии и не выполнила своих прямых функций. Можем ли мы быть уверены в том, что НАТО не окажется такой же декларативной структурой и что статья 5 его Устава будет работать?

– У НАТО просто нет другого выхода. Если такое будет пропущено, если дойдет до того, что ответа не будет, то все, НАТО уже не существует. Даже если ответ не будет быстрым, потому что тут важен быстрый ответ, просто убить всех и потом по телевизору показывать, что бывает с тем, кто решил испытать действие 5-й статьи.

Я лично думаю, что ответ будет, и он будет достаточно эффективным. Почему? Потому что американская армия уже сталкивалась с ЧВК «Вагнер» в Дейр-эз-Зоре (провинция в Сирии, – Ред.). Но там с ними не церемонились. Просто взяли и всех убили. Причем, дистанционными средствами, никакого соприкосновения войск не было.

Не понимаю, что мешает убить больше «вагнеровцев», если до этого дойдет. База известна, это поселок Цель в Могилевской области. Можно уничтожить его, как только ЧВК «Вагнер» что-то предпримет против польской армии, фактически армии НАТО, на границе.

Просто нужно решиться на это уничтожение, чтобы потом уже на долгие годы отбить всякое желание испытывать 5 статью Устава НАТО. Если всю эту кровавую гору трупов будут показывать, никто никогда больше не решится на такое.

Эта боязнь вызвана тем, что вдруг это приведет к термоядерной войне. Но если это проглотить, тогда термоядерная война будет точно, гарантированно. Если же ударить больно, мощно, тогда этого можно избежать, потому что все поймут: это чревато тем, что убьют стоящих за ЧВК «Вагнер» лиц. В частности, Путина, может, отчасти Лукашенко, хотя в этой ситуации он ведомый.

Я думаю, надо ответить, и думаю, НАТО к этому готовится, потому что это уже вопрос не Украины, а их самих.

– В следующем году в США будут президентские выборы, в которых может участвовать Трамп. Мы помним его риторику в отношении войны в Украине – он обещал закончить ее за 24 часа. Какова опасность того, что он, если снова возглавит Белый дом, захочет слить, сдать Украину?

– Ничего нельзя исключать. Было бы наивно говорить о том, что нет, такое исключено в принципе. Зная, с чем мы имеем дело, мы можем это допустить. Что Трамп придет в Белый дом и поставки вооружений Украине просто будут остановлены. А как Украина будет продолжать воевать без этой военной помощи? И так все идет тяжело.

Никто не говорит, что Трамп обязательно победит на выборах. Одно дело выйти на праймериз в качестве кандидата против Байдена, но мы не говорим, что это гарантированно закончится его победой.

Но до этого далеко. Выборы в США будут в ноябре следующего года, и он может прийти к власти, инаугурирован только в январе 2025 года. Это приличный срок сам по себе. И за это время надо решить все вопросы, не рисковать. Либо военным путем, либо политическим. Видимо, американская администрация больше настроена на второй вариант. По крайней мере, так выглядит. А как там на самом деле – толком никто не знает, что у них там на уме.

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